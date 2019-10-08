【10.7衝突．全日回顧】新界多處成重災區　黃埔防暴警一度拔佩槍

反修例風波持續近4個月，《禁蒙面法》生效後亦引發多場示威。昨（7日）重陽假期，多區集會於入夜後同時急轉直下，將軍澳、屯門、元朗、沙田成為「重災區」，港鐵站及美心集團旗下食肆遭大肆破壞，警方拘捕多人，包括一名在兆康商場內被捕的孕婦；黃埔更有警員與市民推撞，一度拔出佩槍。各區衝突期間，亦有記者「中椒」或被高空擲物擊傷。警方凌晨出新聞稿，強烈譴責「暴徒」目無法紀。

● 黃埔：總督察一度拔槍3秒

深夜11時許，多名防暴警在黃埔站B出口對開，與市民爭執。據香港電台新聞直播片段可見，一名紅衫男雖沒有任何動作，但被一名身穿綠色防暴制服、膊頭肩章展示「三粒花」（即總督察職級）的白髮男警，用手推撞胸膛兩次，其後他轉身，並用右手拔出左輪手槍，但槍嘴指向地面，未有作出戒備姿態，約3秒後瞬即插回槍袋。其他警員則用胡椒噴劑，射向在場人士及記者，又用警棍指向人群、電筒照向人群等，有警員曾大叫「再掟嘢就開槍！」

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● 將軍澳：示威者向防暴警掟單車

昨午3時開始，將軍澳新都城及Popcorn，已有示威者聚集唱歌及高叫口號。及至晚上9時，Popcorn示威者增至逾百人，部分人沿唐德街前往尚德邨，並擊碎美心集團旗下食肆「simplylife」玻璃窗，大肆破壞，最少六名男女被防暴警制服。示威者於唐明街公園與防暴警理論期間，有人從天橋將一輛單車掟向地面的防暴警，擊跌一名警員，警方曾開兩發橡膠子彈。

同時，示威者亦以共享單車及垃圾桶，在唐俊街架設路障，並闖入將軍澳站開動消防喉射水，有人持棍破壞站內設施。未幾，防暴警於寶邑路制服一名男子，警民再度對峙，一名防暴警施放胡椒噴霧，多名示威者及記者「中椒」；而警方亦在唐俊街發射10枚催淚彈軀散，有警員衝上寶盈花園一條後樓梯拘捕示威者，亦一度在將軍澳交通交匯處搜捕示威者。

● 屯門：兆康商場孕婦被捕

另一邊廂，晚上8時開始，示威者亦響應號召，前往屯門市廣場參與「黑裝修 紅裝飾 藍罷買 黃幫襯」行動，一度在美心皇宮酒樓外聚集。接近9時，多名示威者突擊跑上往屯門方向一邊屯門公路設置路障，交通受阻。同一時間，多名示威者在屯門兆康站破壞，大批防暴警在兆康站、兆康商場及兆康苑內，拘捕至少8人，當中包括一名在商場內被捕的孕婦。兆康苑的居民，因不滿警方闖入民居拉人，一度聚集指罵警方，大叫「解散警隊，刻不容緩」等口號。

● 元朗：黑口罩青年遭白衫警箍頸

元朗入夜後亦「戰況」激烈，晚上約8時，多輛警車突然駛至元朗大馬路，並在同益商場及裕景坊等地對開，截查多名青年，據悉有戴黑色口罩青年，遭白衫警員從後箍頸及拉扯。

及至晚上9時半，最少4人被帶上警車，當中有人僅身穿「街坊裝」，亦無戴口罩，有人面部「中椒」，狀甚痛苦。其後一名持槍警員曾為長槍上膛，更將槍口指向群眾，引起不滿。逾200示威者其後在大馬路聚集及堵路，破壞交通燈及大棠路輕鐵站，警方多次施放催淚彈驅散驅散。

● 沙田：港鐵站滿目瘡痍

沙田及馬鞍山一帶亦受大規模破壞，入夜後示威者撬開沙田圍站鐵閘，入內大肆破壞後，再走出沙角街，破壞交通燈，用鐵馬堵塞十字路口，多輛巴士及私家車被困。其後他們轉戰第一城站，用消防喉狂噴站內設施，並湧入第一城商場，針對美心集團的食肆破壞。而傍晚，一名帶鄉音的恤衫男，因指責黑衣人塗污國旗，惹起衝突及被圍毆，頭部浴血，他其後避走及登上巴士，由防暴警協助帶走。

● 馬鞍山：防暴警硬闖商場

而馬鞍山新港城中心，更遭大批防暴警硬闖商場，四名職員合力擋住大門阻止均無果，遭警員撞開大門，長驅直進在商場制服一名男子，一名在場採訪的記者報稱被防暴推跌及扯走眼鏡。事後逾百示威者包圍馬鞍山警署，抗議警方肆闖商場，警方施放至少三枚催淚彈驅散。

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● 太子：有居民投擲玻璃樽 一記者受傷

至於連日來一直是示威者目標的太子及旺角一帶，傍晚開始亦有示威者聚集，期間旺角警署內的警員，在沒有任何警告下，由窗口投擲懷疑是混合胡椒水的藍色液體，對開太子站多人「中椒」，包括《香港01》記者。其後附近一帶示威人數愈來愈多，警方多次舉旗舉槍，施放催淚煙。接近午夜，振宜大廈疑有單位投擲玻璃瓶，一名記者懷疑受傷，被送上救護車，有示威者一度嘗試衝上涉事單位。

● 太古：警成功闖康怡花園拉人 居民包圍保安

除新界及九龍，港島區同樣有警民衝突。晚上8時至9時左右，警方一度進入康怡花園拘捕最少3人，有居民大為不滿，包圍一名保安主管要求解釋，該管理員引述上司說法，聲稱管理處今日（8日）會解答居民疑問，並形容花園平台是「空曠嘅地方」，強調沒有管理員放行警員入內。惟但居民不接受相關說法，並反駁花園平台亦是私人地方，指斥管理員未有盡力阻止警員入內。