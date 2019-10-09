警方主動澄清　海怡半島浮屍非女示威者

消防滅火輪到場將女事主救起，惟證實不治。(資料圖片)

昨日(8日)下午，香港仔發生一宗屍體發現案。約昨午5時許，當局接獲一名途人報案，指海怡半島怡翠閣對開有人物體載浮載沉，消防船到場救起一名女子，但她已無呼吸、脈搏，送往瑪麗醫院證實不治。警方表示，暫未確認女死者身份，她年約20至30歲、身高約1.65米、蓄長髮，身穿灰色外套、黑色背心、黑褲、黑鞋。警方查看附近岸邊閉路電視，發現她於下午約4時半獨自一人在上址跳海。警方經初步調查，相信事件沒有可疑，列作「有人遇溺」。

由於女事主身穿全身黑色衣物，有網民將女事主獲救時的照片，與10月1日一名被捕女子的相片對照後，認為相當相似，懷疑兩者為同一人。

警方於昨日(8日)深夜11時左右，在其FACEBOOK專頁上開POST澄清，題為【造謠容易闢謠難 · 女浮屍是示威者？】

該帖文寫道「今日(2019-10-08)在海怡半島對開海面發現一具女性浮屍。網上有傳言指，該名女死者是一名在10月1日被警方拘捕的女示威者。經查證後，警方已經確定該名被捕人士已經獲准保釋，亦已確定其人身安全，希望公眾不要胡亂相信未經證實的傳言。」此後又加上兩個hashtag，分別為#Factcheck及#請顧及死者家屬感受。

大批網民在帖文下留言，短時間內已有逾4,000個回應，及逾4,000個LIKE、笑及嬲嬲符號，大部份網民留言，均不相信警方所言：「你又知我地講緊邊個?」 「有邊條屍可以證實先得架，佢自己都報唔到案」「警察既工作唔係闢謠啊嘛? Social Media 亦唔係俾你哋咁用架囉. 正經做嘢, 專業D, 證實返死者既身份啦!」

亦有部份人留言指「支持香港警察」、「香港人醒吓啦、之前嘅理智及分析能力去了那？不停被人冼腦真的很好嗎？」(留言均為直接複製，並未有更改字眼)