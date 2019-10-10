【禁蒙面法】網傳男示威者遭延遲送院　警：不會阻任何人接受治療

網上流傳一名27歲男示威者被警棍擊中，現於屯門醫院深切治療部留醫。（資料圖片）

近日網上流傳，周一（7日）晚上一名27歲男子，懷疑遭警方以警棍毆打頭部，導致顱內出血，血塊佔腦部相當大面積，需要立即進行手術取出血塊。有自稱為醫護的人士指，男事主由被打傷，至送院延遲逾6小時，質疑警方拖延，「若再耽誤傷者恐變成植物人，甚至可能死亡」，該名人士又指，傷者現時於屯門醫院深切治療部留醫，仍未完全清醒。

醫護籲警方不要對頭部施警棍

另外，該醫護透過網上渠道表示，「即使是殺人犯，面對的處罰亦只是收監」、「究竟呢個青年做咗啲乜要受咁嘅對待？當社會大眾譴責示威者破壞港鐵措施，又有幾多人會譴責警方使用嘅過分武力？講緊係蓄意令人受傷甚至死亡嘅武力」， 該名醫護更表示，呼籲警方不要再對任何人的頭部，使用警棍及其他武力。

屯門醫院ICU病房門外 兩名軍裝警駐守

今日下午，香港01記者到屯門醫院了解，ICU病房門外有兩名軍裝警駐守。而傍晚時間，傷者的父親及胞弟曾到醫院探望，但婉拒受訪及透露傷者情況。就事件，香港01正向警方及醫管局查詢。

警：不會阻礙任何人士接受治療

警方回覆查詢表示，警方於10月7日晚上在屯門青山公路近鄉事會路交界發現有示威者非法設置路障截查路上的車輛。人員遂到場採取行動，共拘捕9男1女，年齡介乎15至27歲，他們涉嫌「非法集結」、「身處非法集結時使用蒙面用品」、「阻礙警務人員執行職務」等，其中一名男被捕人27歲姓陳。 其後，3男1女被捕人要求送院接受診治，他們被送往屯門醫院時清醒。

警方強調，在進行任何行動時，不會阻礙任何人士接受治療，同時絕對尊重任何人士應有的權利。