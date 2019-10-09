上水站落閘後蒙面人舉疑胡椒噴劑　警方澄清：便衣警不做違法行為

片段可見閘內蒙面人用電筒照向拍攝者的鏡頭。 昨（8日）深夜網上廣傳兩條短片，在已經落閘的港鐵上水站，有一名頭戴鴨嘴帽、用長巾遮面的男子，在港鐵站鐵閘內出現。有市民覺得奇怪便舉起電話拍攝，閘後的蒙面男子立即指著拍攝者並大叫「咩事呀先生，行開!」，並掏出強光電筒，用爆閃模式照向拍攝者的眼及鏡頭。而第二條片段可見，閘內的蒙面人舉起一支懷疑胡椒噴劑，指向閘外在場人士。有人隔著閘指罵閘內蒙面人，要求開閘出來。期間有人途經站外時舉起雙手。最終未有施放懷疑胡椒噴霧。

記者凌晨抵上水站 不見蒙面人在站內

由於上水站內的蒙面男子手持強光電筒及胡椒噴劑與警員裝備相似，有網民質疑蒙面人身份，是否假扮「暴徒」入站內破壞設施。《香港01》記者於今日凌晨零時左右抵達上水站外，但未見有蒙面人在站內、亦無人在站外聚集。而透過鐵閘望入站內，部份閘機、售票機損毀，時鐘亦停在2時50分的位置。記者亦向警方及港鐵查詢有關情況。

警方曾調派便衣警入上水站 事隔大半日，警方透過電郵回覆查詢，其內容跟「香港警察 Hong Kong Police」Facebook專頁上的「警方澄清 - 港鐵上水站謠言」無異。警方回覆指:「警方留意到有人在社交媒體散播謠言，聲稱昨日(2019-10-08)晚上有警員假扮暴徒，進入港鐵上水站內破壞設施。警方必須澄清，警方因應近日有暴徒在港鐵站進行破壞作出調查，在收到相關消息後，曾調派便裝警務人員進入上水站內執行任務，而所有警務人員絕不會進行任何違法行為。警方會繼續按實際需要，採用不同方式打擊罪案。」 警方沒有就該名手強光電筒及胡椒噴劑的蒙面男子身份作出正面回應。

港鐵：警方曾派出便衣警員到車站視察

另外，港鐵亦透過電郵回覆查詢，指根據紀錄港鐵東鐵綫上水站於昨(8日)晚上車站關閉後，警方曾派出便衣警員到車站視察，當時站內尚有多名公司的保安人員駐守。港鐵指，有關安排的詳情，可向警方查詢。