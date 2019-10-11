【油塘女浮屍】網民到學校獻花悼念　死者友人：佢仲約我一齊返學

上月社交媒體流傳一則尋人啟事稱，15歲陳彥霖於9月19日下午2時15分在港鐵美孚站與友人分開後失蹤。三日後，油塘對開海面發現屍體；約三星期後，警方初步調查相信屍體發現案中事主為15歲失蹤女童。陳彥霖就讀職訓局，有網民發起今（11日）早上於香港知專設計學院悼念活動。

網民發起今（11日）早上於香港知專設計學院悼念及聲討活動。（陳諾希攝） 上午10時許，十多人身穿黑衣及口罩抵香港知專設計學院設計大道。部分人逐一向上前鞠躬，在長櫈上擺放一束束白色鮮花，地上點燃白色蠟燭悼念死者。至上午11時，悼念現場已聚集約40人，有近半數人靜坐；長櫈上已擺放十多束鮮花，有人在地上寫「文宣」，內容指今日的自發罷課或鮮花集會目的為陳同學討回公道，

失蹤當日接觸彥霖 朋友：佢仲約我第二日一齊返學

陳彥霖兩名女性朋友向記者指，他們於9月19日港鐵美孚站最後一次見到彥霖。朋友憶述，當日彥霖身穿背心、精神狀況不太好，稱「前一晚冇瞓覺，很攰」，不過她性格開朗，仍能感受到她很開心，看不出有異樣，「佢仲約我第二日一齊返學」，又邀請朋友當晚到元朗住所BBQ，惟朋友們認為決定太倉促、元朗又比較遠，故未有應邀出席。他們在港鐵美孚站分開後，彥霖一直跟朋友以WhatsApp保持聯絡，其間彥霖曾向朋友提及她到荃灣、太子及尖沙咀站，至下午5時起彥霖再沒有回覆WhatsApp訊息。同日，彥霖曾透過snapchat向朋友稱「我愛你」、「多謝你成日都陪我，好開心」、「同你同班好似屋企人咁」。

翌日早上，朋友致電給彥霖打算一起回校，但無人接聽電話。過了一會，港鐵調景嶺站職員回電指，彥霖的電話與畫簿遺留在調景嶺站，其後朋友在學校尋回彥霖第二部電話及身份證，他們認為事有蹺蹊便通知學校跟進。

同學望集會令學校交cctv 查明事件

廖同學稱其朋友參與遊行時曾見過彥霖，亦在網上看過相關的尋人啟事，沒料到是自己學校學生。廖同學指是次悼念活動會舉辦至下午6時半，期望今次活動能令學校交代cctv以查明事件。

同學們到場靜坐悼念彥霖。（陳諾希攝）

教職員到場鞠躬：我覺得有啲不明不白

香港知專學院一名男教職員到場鞠躬，他認為陳同學死因不能因無可疑便結案了事，因為警方未有交代清楚「我覺得有啲不明不白」，逐指其立場與「連登仔」差不多，認為與反修例運動有關，「如果係自殺，有冇可能會全裸？」。

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有人到2樓灑下溪錢。(陳諾希攝)

油塘女浮屍疑為15歲失蹤少女 重案組接手調查

9月22日上午，油塘魔鬼山發生屍體發現案 ,由東區警區刑事調查隊跟進。事件發生近三星期，初步相信女死者為年僅15歲的女學生陳彥霖。她於9月19日下午在美孚最後露面後失蹤，其家人事後在網上尋人，惟未有消息。據知，警方將案件交由東區重案組跟進，惟暫未知事件有無可疑。《香港01》正向警方查詢相關事件。