【警隊執位】高層年底大執位　麥展豪主動調職　劉業成或提早離任

反逃犯修例風波持續逾四個月尚未平息，但近日警隊內部便有傳年底高層將會大執位。警務處長盧偉聰11月退休，副處長鄧炳強勢將接任，據了解，多名警隊高層亦會再獲晉升，行動處處長蕭澤頤，有望升任副處長，與副處長郭蔭庶形成新的鐵三角。回巢「二哥」劉業成或將於未來一、兩個月離任。 而一直被視為「隔代一哥」熱門、任警務處助理處長（行動）的麥展豪，將會與新界北總區指揮官郭蔭庸調職。據悉麥展豪是主動提出「平調」，警隊內部盛傳，麥展豪此舉有「放棄登頂」之意味。新「隔代一哥」大熱，為助理處長 (保安)蔡展鵬，他長時間在保安部任職，背景較為低調、神秘。

新界北總區指揮官郭蔭庸將與麥展豪調職。 （資料圖片）

麥展豪主動提出平調 影響登頂「一哥」仕途

據了解，盛傳為「隔代一哥」熱門、現任警務處助理處長（行動）的麥展豪，將會與新界北總區指揮官郭蔭庸調職，據知此做法由麥展豪本人主動提出。由於二人同屬助理處長職級，故只是平調，做法罕見。郭蔭庸是警務處副處長（管理）郭蔭庶的胞弟，自2018年自擔任新界北總區指揮官，據知郭蔭庸稍後有望再獲擢升至高級助理處長。

神秘「隔代一哥」候選人或跑出 長期間任職保安部

麥展豪主動提出平調的舉動，警隊內部解讀為他「放棄登頂」。「隔代一哥」的新熱門人選，變成現任警務處助理處長 (保安)蔡展鵬。蔡展鵬與麥展豪同年出生，但較麥遲入警隊。蔡展鵬長期在保安部任職，為人較為低調，惟近年升遷速度頗快，蔡於2014年晉升高級警司，2017年擢升至總警司，擔任麥展豪的副手。直至去年，蔡再擢升至助理處長（保安）。

大熱門「二哥」鄧炳強如無意外，將會更上一層樓，成為新「一哥」。 （資料圖片）

「二哥」鄧炳強勢將成新「一哥」

另外，警務處處長盧偉聰將於下月退休，如無意外大熱門「二哥」鄧炳強將會更上一層樓，成為新「一哥」。而警務處副處長或由現時行動處處長蕭澤頤接任。蕭澤頤出身於警察家庭，父親是退休警長。

去年警方與「保護遺棄動物協會(SAA)」合作籌款舉辦「單手掌上壓」挑戰計劃，蕭澤頤代表警隊「轉手」做到15下拳上壓，創下警隊高層最高紀錄。他在過去接受傳媒訪問時曾透露，自己以「天道酬勤」為座右銘。

8月9日起回巢的劉業成，據知將於未來一、兩個月退休。 （資料圖片）

「二哥」劉業成或提早退休

據知，8月9日起回巢處理大型示威活動及國慶活動的副處長（行動）（特別職務）劉業成，將會於未來一、兩個月後離任。8月初，鄧炳強曾在警方記者會中透露，劉業成任期為半年，理應至下年2月屆滿。

曾禁民族黨 林曉彤有望晉升至高級助理處長

另外，警務處助理處長（支援）林曉彤於年底亦大有機會獲升任高級助理處長。林曉彤去年曾建議禁止民族黨運作；逃犯修訂風波期間，林亦曾透過警方facebook平台發放片段，呼籲示威者切勿向警察投擲懷疑腐蝕性液體和粉末。