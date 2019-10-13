【10.13罷買】大埔政府合署被破壞　容海恩辦事處一地玻璃碎

網民發起「18區開花」行動，在各區大型商場聚集，表達對《禁蒙面法》不滿等訴求。多區聚集之後演變成衝突，其中在大埔，區內政府設施及商店等均被「裝修」，被噴漆塗鴉、打破玻璃及毀壞閘門。 立法會議員容海恩的辦事處亦被破壞，外牆玻璃全碎。她批評，先後三個辦事處均遭示威者破壞，而辦事處鄰近民居，容易受縱火波及，安全受影響，斥示威者行為無法無天。 攝影：呂諾君

傍晚6時15分，示威者以5分鐘快閃形式，先後毀壞大埔區內容海恩辦事處、交通銀行及政府合署等。

其中在大埔政府合署現時落半閘，鐵閘被打至扭曲，門口玻璃碎落一地，門外有垃圾桶。外牆上原本的「大埔政府合署」字粒，亦散落一地。合署附近牆身有多處被塗鴉，包括一個女孩眼部受傷的圖案，示意為早前受傷的女生。而合署內的設施則未被破壞。

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容海恩辦事處再被裝修 斥示威者無法無天

新民黨立法會議員容海恩的辦事處亦被破壞，外牆玻璃全碎，大門碎裂。門口現時拉起膠帶，商場保安阻止記者拍攝辦事處內的損毀情況。

容海恩回覆《香港01》查詢，表示從新聞直播知悉辦事處被破壞，為確保職員人身安全，會安排他們明天才回辦事處點算損毀情況。她指，已預計會有被破壞情況，提早移走辦事處的資料及基本設備，由於辦事處鄰近民居，附近有幼稚園及補習社，目前最重要「安全至上」，先圍封破碎玻璃，免傷途人。

她又表示，三個辦事處均先後遭示威者破壞，上水辦事處被縱火，而大圍新翠辦事處則被破門進入。她指辦事處鄰近民居，容易被縱火波及，斥示威者行為激進，「令人髮指、無法無天」。她又批評示威者不能以政治理念凌駕法治，「不應該擅闖私人地方，破壞私人財產，你們根本無權這樣做。」

新民黨立法會議員容海恩共有三個辦事處，先後均被破壞。

而位於美新里的交通銀行落閘，但鐵閘內的玻璃門仍被打碎，鐵閘外有「sorry」的塗鴉。之後又有40名示威者到廣福道工聯會分部破壞。又有示威者前往大埔超級城內零食店優品360，該店被指與「福建幫」有關。

示威者曾在太和路設置路障，數十名防暴警員在傍晚6時前推進，示威者四散，有人大嗌「轉場」。晚上8時，大埔一帶平靜，未有大批人士聚集。但現場消息指，四架警車經過大埔超級城時，有警員下車，指天橋上有人擲雜物。當時天橋並不多人聚集，警員疑開至少三槍，事前未有舉旗警告。現場遺下彈殼，未能確定彈殼類型。警方其後在太和路一度舉藍旗，警告現場人士正在進行非法集結。