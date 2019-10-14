【逃犯條例】民主女神像放獅子山遭破壞　團隊：記憶無人可以破壞

因反修例風波而誕生的四米高港版「民主女神像」，昨日(13日)凌晨由「Lady Liberty HK 香港民主女神」團隊廿人歷經四小時運上獅子山上，惟今日有行山人士發現，「民主女神像」遭破壞。團隊回應指，「女神被破壞係意料中事，團隊暫無計劃復修。」

有行山人士發現，「民主女神像」遭破壞。（網上圖片）

四米高的「民主女神像」昨日被運上象徵香港精神的獅子山上，團隊稱，希望喚醒社會對香港價值的關注，亦提醒市民在面對逆境保持的百折不撓的精神。惟今日（14日），雕像遭破壞，倒卧在獅子山頭，腳部斷裂，而雕像亦遭噴上紅色噴漆。

團隊：女神被破壞係意料中事

「Lady Liberty HK 香港民主女神」團隊回應指，「女神被破壞係意料中事，團隊暫無計劃復修。女神係獅子山上的姿態已經被全香港人見證，此記憶無人可以破壞並已成事實。」

雕像昨日凌晨被留夜運上獅子山頭。（「Lady Liberty HK 香港民主女神團隊圖片）

四米高的香港自由民主女神像左手持「光復香港 時代革命」旗幟，右手執雨傘，身穿防護裝備及戴上頭盔，腳踏催淚煙，向前邁進。「民主女神像」自8月在香港中文大學文化廣場首次現身後，多次以快閃方式現身在不同的示威集會上激勵港人。

雕像由一班「熱愛藝術及設計的香港市民」網民在網上討論區「連登」發起網上眾籌，6小時內籌得逾20萬港元。