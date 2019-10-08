【禁蒙面法】深水埗的士司機撞人遭「私了」　一男涉參與暴動被捕

反修例風波持續，政府上周五（4日）宣布以緊急法立《禁蒙面法》，周日（6日）再有網民發起到九龍區遊行，其間有人於深水埗一帶設置路障。至下午5時18分，有目擊者表示，事發時一輛的士鏟上行人路並高速撞向人群，令兩名女子倒地不起，其後司機仍想加速再施襲。有示威者見狀把司機拖下車，拉出車廂「私了」。

警方表示，涉事的士於南昌街近龍悅道避開路障時被多人追打，59歲姓鄭男司機沿欽州街往長沙灣道駛走。當駛至長沙灣道與欽州街交界時，的士擋風玻璃被人以鐵枝打穿，司機在車內被多人以鐵枝襲擊及拉扯，的士失控衝上行人路，並撞到一名23歲姓邱女子及另一名女子。其後，鄭被拉下車及被多人圍毆。

警拘一男涉「參與暴動」

司機頭及身體多處受傷，半清醒被送往瑪嘉烈醫院治理，其後回復清醒。邱同告受傷，清醒被送往明愛醫院治理。警方接報到場，發現車內約二萬元現金及一隻約值14萬元的手錶不見了。經初步調查，案件列暴動、有意圖而傷人、刑事毀壞、盜竊及交通意外有人受傷。商業罪案調查科人員經進一步調查後，今日（8日）凌晨於深水埗區拘捕一名涉事20歲姓何本地男子，涉嫌「參與暴動」，他現正被扣留調查。

警方正了解事件中是否有其他人受傷，並呼籲任何人士如目擊事件發生或有資料提供，請致電2860 5012與警方聯絡。