【岑子杰遇襲】搶救近兩小時神智清醒　議員、社運人士急症室守候

民陣召集人岑子杰再度遇襲，晚上7時許岑子杰途經旺角雅蘭里時被約四至五名人士襲擊，有兇徒以鐵錘打傷岑的頭及手部，有途人嘗試營救但被兇徒以刀指嚇。民陣副召集人陳皓桓譴責兇徒行為，要求警方調查並將兇徒繩之於法，指任何人不管以任何方法，亦不會阻嚇到港人上街捍衛自由及人權，強調10月20日民陣舉行的九龍遊行會繼續舉行。

岑子杰經急救後被送往病房留醫。（余睿菁攝）

陳皓桓譴責兇徒行為，又要求警方調查並將兇徒繩之於法。（余睿菁攝）

陳皓桓：兇徒以刀指嚇途人救援

民陣副召集人陳皓桓、社民連梁國雄及公民黨立法會議員陳淑莊等人於廣華醫院了解岑子杰情況後見傳媒，陳皓桓指於今晚約7時半，岑子杰原定正前往太子開會，途經事發現場時，突然被4至5人襲擊，岑子杰流血倒地，送院時清醒。陳皓桓指岑子杰遇襲期間，有途人包括於附近工作的人士嘗試上前救援，但被兇徒以刀指嚇阻止。陳皓桓譴責兇徒行為，又要求警方調查並將兇徒繩之於法。

陳皓桓又指岑子杰遇襲後，上白車時說出的一句話，是「五大訴求、缺一不可」，指任何人不管以任何方法，亦不會阻嚇到港人上街捍衛自由及人權，強調10月20日民陣舉行的九龍遊行會繼續舉行，希望港人一同參與捍衛自由及爭取公義。

已完成急救留醫

晚上9時許，岑子杰由急症室被送上醫院病房，陳皓桓補充指，岑子杰已完成急救，今晚留醫，等待電腦掃描報告才能確定傷勢。目前未落口供，要待完全清醒才進行，律師正進行協助。他又指，岑子杰此刻「最想講嘅係五大訴求，缺一不可」。

陳淑莊：襲擊事件一次比一次嚴重

梁國雄表示當行政長官林鄭月娥今日發表施政報告指要止暴制亂，今晚岑子杰於黑社會的暴力下受傷濺血，是對林鄭及政府很大的諷刺。梁國雄指岑子杰於8月時首次遇襲，至今日岑第二度被襲，梁國雄質問警方為何無能力保護岑子杰，梁國雄又指希望市民不要害怕，打擊一個人等於打擊全部人，社民連譴責事件。

陳淑莊指今日知悉岑遇襲後感到震驚及憤怒，批評襲擊事件一次比一次嚴重。陳淑莊稱上一次岑遇襲後，其後再發生議員鄺俊宇於天水圍被襲擊事件，及岑子杰第二度遇襲，質疑是否有人見市面回復寧靜一兩日，要再次進行挑釁，陳希望警方如仍有專業態度，不要因政見不同而不跟進有關個案，例如向岑提供保護等。