【岑子杰遇襲】途人欲營救　遭疑似南亞刀手指嚇　賊車曾兜圈踩線

民陣召集人岑子杰繼8月後再度遇襲，晚上7時許，岑途經旺角雅蘭里時多名兇徒持錘仔毆打。有目擊者指，兇徒均蒙着面，疑似南亞裔人士，有市民欲上前營救岑時，遭其中一名兇徒用利刀指嚇。旺角警區刑事總督察吳德南深夜表示，岑案發時突遭四至五名非華裔、蒙面黑衣男用錘及刀襲擊，兇徒得手後登上深色私家車逃去，據現場人士指，涉事私家在現場徘徊兜圈，而且手法迅速，相信是有預謀的襲擊。

旺角警區刑事總督察吳德南會見傳媒時表示，晚上7時40分，岑子杰在途經旺角雅蘭里時，突遭四至五名蒙面，全身黑衣打扮的非華裔男子，各持錘及刀襲擊，約十多秒後登上一輛深色私家車，往深水埗方向逃去，初步發現涉事私家車型號與車牌不脗合，警方即刻採取捷進行動，在港、九各地截查，暫未有發現，會積極調查附近閉路電視。

岑頭部有三厘米損傷 手部擦損

吳又指，據現場目擊者稱，曾見過涉事私家在現場徘徊兜圈，而且手法迅速，相信是有預謀的襲擊，至於案件是否與反修例活動或周日（20日）遊行有關，吳稱警方不排除任何可能性，將從不同調查方向了解犯罪動機，並調查今次事件是否與岑8月遇襲案件有關。

吳表示，岑子杰遇襲後清醒送院，頭後部，及右前額有三厘米損傷，手部亦有擦傷，現正接受治療，暫未適口錄取口供。吳譴責殘酷有預謀的襲擊，案件由旺角重案第三隊跟進，呼籲目擊者致電3661 8749提供資料。

警疑踩血迹 警：不影響證物

被問到有片段拍到，警方到場後曾踩踏岑子杰在地上遺下的血迹，會否涉否破壞證物？吳稱相信警員當時是第一時救拯救岑，強調不會影響證物，亦會就此事作出調查。

目擊者稱在附近伏擊

案發一刻，目擊者之一的莫先生表示，晚上下班途經案發現場，當時看到岑子杰倒卧地上，後腦不斷流血，馬上替他止血及安慰他，又用毛毯蓋着他，岑反安慰莫先生稱「鎮定、得嫁」約10多分鐘後救護到達。莫引述岑子杰稱，事發時有三至四個蒙面男子用錘仔襲擊他頭部一至兩下，據案發現場附近的車房工人稱，三至四名蒙面男子於車房附近伏擊，之後用錘仔襲擊岑子杰後腦，眾人其後四散。亦有有目擊者稱施襲男子懷疑非華裔人士，有可能是南亞裔。

8月曾遇襲 警拘三人 兩人在逃

今年8月29日，岑子杰在佐敦德興街的餐廳內被兩名手持鐵通及棒球棍的蒙面非華裔男子襲擊，岑子杰的朋友受傷送院治理。警方在9月上旬，共拘捕三名年齡介乎十五至四十四歲中國藉男子，其中兩人分別被控「串謀襲擊致造成身體傷害」及其他交通條例，並將分別於十月十八日及十一月五日在九龍城裁判法院再次提堂。另外一人獲准保釋候查。案件由油尖警區重案組第一隊跟進調查，並繼續追緝兩名在逃人士。