【警力問題】凌晨刑毀縱火兩案　警兩小時始到　服務承諾為9分鐘

今日凌晨時份，大角嘴及長沙灣分別發生兩宗案件，惟兩宗案件警員均於報案後約兩小時始到場。大角嘴刑毀案件中，報案人多次報案，警方稱荃灣區有案件需要處理逐未能派員，及後在兩小時後終有軍裝警到場；長沙灣火警案件中，警方一度指不會派員到場，至約兩小時後，方有便衣警員到場；根據警察公共關係科資料，旺角、長沙灣及荃灣，今日凌晨0時至7時，均未見嚴重案件或有堵路情況發生。 翻查警務處的「服務承諾」的服務標準，行動部方面，港島及九龍的平均回應999求助電話的時間為9分鐘，新界區則為15分鐘。《香港01》正向警方查詢。

貨車被火勢波及嚴重損毀。(讀者提供圖片) 大角嘴食店刑毀 軍裝警逾兩小時始到場 今日（17日）凌晨1時許，大角嘴港灣豪庭商場一間食店，遭淋紅油及損益玻璃，商場發現後報案。食店店主蘇先生表示，約半年前接手店舖，在接手後兩日（4月3日）已遭人用硬物打爆玻璃，雖然已報案但案件沒有進展，今次為第三次遭刑毀。蘇先生其後指，警方當時向他表示荃灣有案件需要處理，暫時未能到場，最後至凌晨3時多始有軍裝警員到場了解，CID則於再過一小時後出現。

根據警察公共關係科資料，今日警方於凌晨1時02分接獲該宗案件；現場消息指，保安人員曾致電追問警方，但未獲回覆。 長沙灣火警 警曾稱不派員到場

另外，今日清晨5時42分，長沙灣東京街近荔枝角道路邊的發泡膠箱突然起火，一輛停在路邊的運菜車受波及車頭損毀嚴重，消防員接報後到場，將火警救熄，認為起火原因有可疑。現場消息指，事發至早上7時，消防員已離開，但警方仍未到場，涉事貨車車主多次致電警署，但對方稱不會有警員到場。至約早上7時30分，即火警發生後約兩小時，一名便衣警員終到場了解。 根據警察公共關係科資料，今日清晨5時42分，接獲該宗火警報案；而根據政府新聞處資料，消防處於5時39分接獲該宗荔枝角道一級火報案，消防及後到場，火警於5時52分停止。

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凌晨未見嚴重案件發生

據了解，警方接獲報案後，正常於9分鐘內便到現場，除非有堵路等事件發生。正常而言其他警區的案件，不會影響當區的警員人手分配，除非案件「非常大」，如佔領事件等，惟警方仍會盡快安排人手跟進，接線警員亦不會正面回答不派警員到場。另外，由於CID各區只得一隊，較遲出現則屬正常。

根據警察公共關係科資料，旺角、長沙灣及荃灣，今日凌晨零時至早上7時，均未見嚴重案件或有堵路情況發生。三警區均未見有嚴重案件，或有堵路情況出現。