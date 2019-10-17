【肇慶香港城】筍價賣樓予港警計劃　$60萬起跳　前港府高層牽頭

香港警察員佐級協會主席林志偉昨日（16日）向會員發信，指協會就公務員退休後的住屋問題，聯同香港政府華員會與雅居樂集團，擬於內地肇慶近肇慶東站位置建構一個具「港式生活」特式的「肇慶香港城」，為人員提供置產選擇。據消息人士透露，「肇慶香港城」計劃自去（2018）年底開始規劃，並有前港府高層參與其中。

「肇慶香港城」對象退休及現職公務員

「肇慶香港城」計劃起初的銷售對象僅限退休的香港公務員，經研究後擴展至包括現職在內的港府公務員均能參與。除購買條件有所限制外，據悉相關單位的轉售等相關事項亦將設有限制，例如不可轉售予非香港公務員人士。

據了解，「肇慶香港城」的建築圖則尚未定案，預計每個單位大小約為80至100平方米，叫價60萬港元，惟實際價格仍有待公佈。至於「香港城」的相關配套，例如醫療及教育配套，據悉仍處於商議階段，暫未確定相關服務將由什麼機構提供。交通配套方向，據悉相關人士正與多個出入境關口商議，爭取延長開放時間以便通關。消息人士又指，香港警察員佐級協會自向會員發出信件後，已接獲多名會員就團購事宜作出查詢。