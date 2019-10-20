【10.20遊行】水炮車高鐵站內戒備　警員站外截停車輛

民陣原定今日（20日）於九龍區舉行遊行，遭警方發出反對通知書，上訴後遭駁回；及後部份政黨成員，以個人身份名義發起遊行，路線由尖沙咀梳士巴利公園遊行至西九高鐵站。 今早西九高鐵站已被大量水馬圍封，有高鐵站職員表示今天只開放一個出入口；另外，有警員於的士落客處對外馬路截停車輛，要求乘客下車步行至入口。此外，約十輛警車於及大量防暴警員於高鐵站內，而水炮車亦現身上址戒備。

水炮車現身高鐵站戒備。（陳康智攝）

高鐵站水圍牆圍封 半百人龍排隊入站

民陣原訂的遊行終點西九龍高鐵站，到處均有大型水馬圍封，該處僅開放一個較近的士落客的入口供乘客進入，現場約有十名職員在場檢查車票及證件並提供協助，等候排隊進入高鐵站內的乘客約有五十人。另外，職員表示高鐵站今天只開放K出口。

有車輛於近落客處對外馬路位置被警員截停，要求司機離開，乘客需下車步行至高鐵入口；而附近的私家車停車場出口亦有大型水馬圍封，以及外判保安駐守。

水炮車高鐵站戒備 深水埗警署現銳武裝甲車

另外，約十輛警車停泊於水馬內，亦見防暴警員於高鐵站內駐守，而水炮車亦現身上址戒備；另外，網上圖片顯示，深水埗警署內有一輛水炮車及一輛銳武車裝甲戒備。

至中午12時許，有港鐵職員開始於枸士甸拉閘，枸士甸暫時關閉。（陳康智攝） 柯士甸站關閉 另外，港鐵今早宣布因應香港西九龍站附近有公眾活動進行，為審慎起見，柯士甸站以及尖沙咀站，將於今日中午暫時關閉。至中午12時許，有港鐵職員開始於枸士甸拉閘，枸士甸暫時關閉。

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民陣申遊行遭反對 政黨人員個人名義發遊行

民間人權陣線原訂於今日（20日）舉行九龍區遊行，惟遭警方發反對通知書，上訴後仍遭駁回。民陣副召集人陳皓桓聯同社民連梁國雄、民主黨何俊仁以及工黨何秀蘭等人，以個人身份名義發起遊行，下午一時半由尖沙咀梳士巴利公園遊行至西九高鐵站。至今早，尖沙咀部份大型商場已關門，重慶大廈剩小量店舖營業，而清真寺僅祈禱時段開放。