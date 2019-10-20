【10.20遊行】重慶大廈店舖暫停營業　清真寺僅祈禱時段開放

民陣原定今日（20日）於九龍區舉行遊行，遭警方發出反對通知書，上訴後遭駁回。及後民陣副召集人陳皓桓聯同社民連梁國雄、民主黨何俊仁以及工黨何秀蘭等人，以個人身份名義發起遊行，路線由尖沙咀梳士巴利公園遊行至西九高鐵站。 遊行起點附近的大型商場K11 MUSEA以及祟光百貨，均暫停營業，尖沙咀警署報案室入口則臨時關閉；而重慶大廈早前向商戶發通告建議今日停業，今早僅剩部份店舖有開門；九龍清真寺今日則實行特別安排，僅於五個祈禱時段開放。

尖沙咀梳士巴利花園的大型商場K11 MUSEA以及祟光百貨，均同告不會營業。（陳康智攝） 大型商場暫停營業 今早（20日）上午9時，鄰近遊行起點、尖沙咀梳士巴利花園的大型商場K11 MUSEA以及祟光百貨，均同告不會營業，門口貼出告示指因應大型公眾活動進行，為安全起見將會關閉。另外，尖沙咀警署亦貼出告示，指基於行動理由，報案室入口臨時關閉，公眾如需報案需按鐘或致電。

重慶大廈少量店舖營業。（陳康智攝） 重慶大廈少量店舖營業 清真寺分時段開放 另外，民陣召集人岑子杰早前遇襲，疑兇被指是南亞裔人士，有網民一度聲稱遊行期間破壞重慶大廈及清真寺等地方。至今早，重慶大廈仍然開放，有職員表示，大廈有向商戶發出通告建議暫停營業，商戶可自行選擇是否開門；大廈內大部份店鋪均未有開門，僅餘少量鋪頭，例如外幣兌換店照常營業。另外，鄰近尖沙咀地鐵站的九龍清真寺，今日將會僅於五個祈禱時段開放；寺院向彌敦道的入口將關閉，如需內進可使用其他入口。

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民陣遊行遭駛回 政黨人員個人身份發遊行

民間人權陣線原訂於今日（20日）舉行九龍區遊行，惟遭警方發反對通知書，經上訴後遭駁回。民陣副召集人陳皓桓聯同社民連梁國雄、民主黨何俊仁以及工黨何秀蘭等人，及後以個人身份名義發起遊行，下午一時半由尖沙咀梳士巴利公園遊行至西九高鐵站。另外，民陣召集人岑子杰早前遇襲，有指兇徒為南亞裔人士，有網民聲稱周日遊行期間破壞重慶大廈及清真寺；九龍清真寺首席教長及香港回教信託基金總會，早前向岑子杰發出慰問，而岑子杰亦透過民陣副召集人呼籲公眾「唔好私了」，指問題「嚟自制度暴力，嚟自政權不仁不義」。