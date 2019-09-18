【元朗白衣人案】「飛天南」自首被控暴動罪　准保釋但禁入元朗站

元朗7月21日發生白衣人襲擊事件，其中一名疑有份參與的叔父輩人物「飛天南」昨（17日）突向警方自首；並被控以一項暴動罪，案件今日在粉嶺裁判法院提堂。裁判官批准控方申請，將案件押後至10月25日，與另外5名早前被控的白衣人同審。據悉，「飛天南」早於上星期已著律師安排自首，但因病情才押後至昨天，裁判官准他保釋，但須遵守宵禁令和不准進入元朗站。元朗白衣人事件，至今控方已檢控5人。

被告吳偉南坐輪椅到庭並由多人協助推走。(盧翊銘攝)

坐輪椅出庭面容憔悴

被告吳偉南，57歲，報稱職業為貨車司機，被控一項暴動罪。控罪指，被告於今年7月22日連同鄧懷琛及其他身分不詳人士在元朗西鐵站J 出口外參與暴動。

被告上庭時面容憔悴，坐輪椅出庭應訊。被告代表大律師馬子安透露，被告患有心臟病，現在需依靠簿血藥控制病情，身體也十分虛弱。

將與同案另5人同審

控方申請將案件押後至10月25日，與早前被控的五名白衣人同審，當中包括本案控罪中所提及的鄧懷琛。裁判官批准控方申請，同時准許被告以現金5萬元保釋，限被告不准離開香港，必須遵守宵禁令和不准進入元朗站50米範圍內。被告亦需每週兩次到八鄉警署報到。

被告疑曾揮舞木棍

據悉，從控方掌握的公開新聞片段中，拍攝到被告在案發當日凌晨零分左右與鄧懷琛等30人在元朗站外聚集，向路人施襲，被告右手曾持木棍揮舞。至零時八分，被告就突然暈倒在地。主控官續稱，控方已有一名證人認出被告。庭上透露被告早於上星期已經透過律師聯絡警方安排自首，但因需接受醫療護理，故延至昨天才到大埔警署自首。

至於在本案控罪中被指同犯暴動罪的鄧懷琛（60歲），報稱為燒烤生意東主，共被控兩條暴動罪。該案本月3日已經提堂，裁判官將鄧的案件押後至10月25日再訊，以便警方蒐證。除此之外，早前另有4名涉案被告。三案將安排同於10月25日再訊。

案件編號：FLCC 4212/2019