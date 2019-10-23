【陳同佳出獄】石棺藏屍案先例　疑犯「移交」返港　兩地警隨行

去年涉嫌在台灣殺害女友潘曉穎的香港男子陳同佳，在香港被判洗黑錢罪入獄29個月後今（23日）刑滿出獄，陳同佳步出監獄即鞠躬道歉，稱願為自己的衝動，自己犯下錯事自首返台灣服刑及受審。 台灣陸委會早前表示已發函港府，要求同意台灣派檢警到香港押解陳同佳。港府則於凌晨回應道，台方跨境執法，不尊重香港司法管轄權。港台兩地雖沒有任何刑事移交協定，不過2016年荃灣石棺藏屍案算是「先例」，是香港回歸後首次「移交」疑犯。據了解，陳同佳一旦碓認會離開香港，香港警方在往機場途中，或會提供協助，確保他能順利上機。

當時其中一名女疑兇被捕後乘坐警方車輛押返荃灣警署。（潘安奇攝/資料圖片） 2016年3月發生的荃灣DAN 6藏屍案，四名疑犯事後潛逃台灣約一個月。其中一名女疑犯突然主動向台灣警方求助，聲稱目睹藏屍過程，擔心遭男友等三人對她不利，要求回港協助調查，及尋求警方人身保護。台灣刑事局遂派員到新北市板橋區一間出租屋，將三男帶走，三人坦承涉案，願意回港接受調查。移民署先註銷四人入出境許可，其後先後將他們遞解出境。 由兩地並無引渡條例，本港警方不能跨境執法。因此當時機上早已安排台警暗中監察，以防疑人突然惹生事端。另外港府又安排了9名香港便衣警員於機上看守3男，在機上並未有鎖上手銬，其後航班在本港降落後，港警即作拘捕及安排特別通道把他們送離機場，帶回警署扣查。案件現時仍在高院審理。

陳同佳案兩地政府針鋒相對

特區政府昨（22日）深夜發聲明表示，對於台府表示希望派員來港，將出獄後的台灣殺人案陳姓疑犯押解到台灣，特區政府認為跨境執法，不尊重香港的司法管轄權，完全不能接受。聲明又指，陳自願自首，又是台方的通緝人士，可以完全在司法協助以外處理。港方提供協助，是基於陳的要求，也必須在台方尊重港方的法律及制度下進行。

台灣陸委會日前發函港府，要求同意台灣派檢警到香港押解陳同佳。港府則於凌晨回應道，台方跨境執法，不尊重香港司法管轄權，又指台方若願意處理陳的自首，應立即取消對陳的入境管制。其後台灣內政部反駁，並無限制陳同佳入境，而是對陳同佳與其預定陪同人員禁止網簽。台灣總統蔡英文今早強調，此案件「只有逮捕沒有自首的問題」。陸委會澄清，依據台灣法律，嫌犯被通緝即不符合自首條件，望港府熟讀並尊重台灣的法律與制度。

法務部：過去台警將潛逃殺人交由來台的香港警方

另外法務部指，過去也有台灣警方將潛逃台灣的殺人犯逮捕歸案、交由來台的香港警方帶回的司法互助前例，在這次案件中亦充分展現有效追訴此一跨境殺人重罪的用心及努力，對於港府「不尊重香港司法管轄權」的說法，無法理解。