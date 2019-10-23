【陳同佳出獄】九十度鞠躬、不戴口罩　消息：讓公眾看到誠意悔改

台灣殺人案疑犯陳同佳今早因洗黑錢案刑滿出獄，他在聖公會教省秘書長管浩鳴陪同下，主動會見傳媒發言。陳同佳先向死者潘曉穎及其家人九十度鞠躬致歉，指自己良心一直受責備，願意為自己的衝動和錯事到台灣自首，希望死者家人可稍稍釋懷。 據悉，管浩鳴近日曾與陳同佳討論出獄時安排，陳同佳知道自己勢成追訪對象，同意在監獄外向傳媒公開發言，除了兩度鞠躬外，亦刻意不戴上口罩，希望以真面目示人，讓公眾看到他有真心悔改，願意承擔罪責。

陳同佳向死者及其家人鞠躬道歉。(余俊亮攝)

已被羈押二十九個月的陳同佳，早上九時步出壁屋監獄，身形明顯消瘦不少，他面對大批傳媒發言約三分鐘，表現算是鎮定。陳同佳發言主要分三部分，包括向死者家屬道歉，感謝家人不離不棄支持，以及向香港人道歉，盼獲改過機會。

據悉，管浩鳴近日探監時曾向陳同佳「教路」，認為他必須表現誠懇，故陳同佳兩度九十度鞠躬，亦選擇不戴口罩，因其容貌早已在傳媒報道曝光，「大家都知道他是什麼樣子，無需要遮遮掩掩」，以真面目面對公眾更有誠意。至於面對現場記者提問，包括是否成為政治籌碼等，由於事態每日不斷變化，故陳同佳少講為妙。