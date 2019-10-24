【龍門冰室】紅磡店晚上門庭若市　食客王小姐：老闆有良心值得幫

龍門冰室今（24日）早上於社交網站上發文指餐廳的紅磡分店遭人破壞，今日午市時間已有大量市民到場光顧以示支持，店外等侯人龍一度需要輪侯45鐘。至晚市時間，龍門冰室紅磡店門外仍然大排長龍，近百食客在門外輪侯外賣或堂食，人龍延綿至船澳街轉角後未散。

身處隊伍前排位置的王小姐受訪時稱，自己與朋友共三人前來用餐，從下午約5時半開始排隊，輪侯已近一小時，原先預計需要等候兩小時才能入席，現在已比預計的等待時間更快。王小姐指餐廳的老闆「有良心」、「值得幫」。覺得餐廳今日被人破壞過後，更應該前來光顧。王小姐斥責破壞者的行為野蠻，但在現今的社會環境下亦「無辦法」。

有餐廳員工向記者表示，今日有部分顧客故意拒收店方的找續，即使店員追出店外再找續金錢交還，顧客亦拒絕收下。

門外排隊的人龍不時有人呼叫口號，亦有傳出與反修例相關歌曲的歌聲，不時有人高呼龍門冰室加油。期間，一名身穿黑衣的蒙面男子於人龍附近吹奏色士風，演奏海闊天空、獅子山下及反修例相關歌曲。演奏者陳先生指，音樂可以連結眾人，是一種和平方法表達訴求的方式，他今天在新聞上得知餐廳被人破壞，特意到場為排隊市民演奏。他估計得餐廳因其立場引起對立的勢力不滿而遭人破壞，所以將會演奏一些港人熟悉又有共鳴的歌曲，希望老闆加油堅持。