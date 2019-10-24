【龍門冰室】紅磡店遭爆玻璃　午市排長龍　熟客：愈打爛就愈要食

主打本土味道的龍門冰室，自9月起推出學生優惠，推出免費餐予中學生、大專學生，今日（24日）開市前卻遭受刑事毀壞。龍門冰室紅磡寶其利街分店清晨5時許遭四名蒙面大漢持鐵通大肆破壞，櫥窗玻璃碎裂。經過一輪清理，食客繼續蜂擁而至，全店滿座，門外大排長龍。警方未就事件接獲報案。

龍門冰室紅磡分店清晨5時許遭四名蒙面大漢持鐵通大肆破壞，櫥窗玻璃碎裂。（黃偉民攝）

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龍門冰室清晨5時許在社交網站發帖，指紅磡分店被人「打爛晒啲嘢，服務可能有少少受阻」，需轉用手寫單。記者到現場見龍門冰室紅磡分店櫥窗玻璃碎裂，店內分隔空間的玻璃亦受破壞；另外收銀機屏幕、兩部電腦均遭殃。據職員所講，清晨店舖未正式營業，四名蒙面、蒙頭大漢闖入店內，手持鐵通大肆破壞。經過一輪清理，冰室如常啟市，食客繼續蜂擁而至，全店滿座，門外大排長龍。

龍門冰室自9月起推出學生優惠，推出免費餐予中學生、大專學生。學生岑先生不時來店食早餐，見此破壞情況認為「打爛玻璃唔應該，暴力係唔好。」又強烈譴責暴力，認為4名兇徒不喜歡此店可以宣傳罷食，以其他手段表達，不一定要用訴諸暴力。熟客Ken表示沒有政治立場，亦不知龍門冰室是「黃絲店」，長期光顧皆因此店「好食」，認為是次事件「完全係針對黃絲市民，佢哋愈打爛呢就愈要食，無理由因為咁樣影響市民幫襯呢間舖頭嘅。」批評攻擊行為影響紅磡居民飲食，認為「警察要保護黃絲店呀。」

冰室支持者對破壞事件大感不滿，發帖三小時近三萬人表態，對事件表達「嬲嬲」的有近二萬人。有人稱讚龍門冰室為良心食店，會繼續支持，更有人表示願意前往協助清理。

踏入午市，龍門冰室門庭若市，不少人聞毀壞事件即前來支持冰室。（鄧栢良攝）

踏入午市，龍門冰室門庭若市，不少人聞毀壞事件即前來支持冰室。冰室在碎裂玻璃位置安上帆布，又有裝修工人運送大型木板出入店舖。排頭位的理大學生在門外等候45分鐘，指平日此店也是大排長龍，附近街坊對人龍大惑不解。被問到會否擔心光顧期間有兇徒闖入店內破壞，他表示：「咁多人驚佢咩！」

李先生聞訊特地前來光顧，直言「愈打爛就愈反抗」，相信現時社會多數人都會支持反修例商店，認為破壞事件緣於「唔抵得佢好生意掛」，現時都會選擇「黃店」光顧：「再支持親政府藍色店舖咪即係助長佢哋勢力！」指龍門冰室對面被指由福建幫經營的優品360絲毫無損，相信今次事件有目的：「嚇你呀嘛，想你唔出聲啫。」