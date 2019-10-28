【10.27集會】全日35人傷最細13歲　多宗「私了」、吸催淚煙不適

反修例風波持續，有網民昨日（27日）發起「追究警暴 連繫穆斯林 守護民眾 與記者同行」集會，下午三時於尖沙咀梳士巴利花園聚舉行，事件及後演變成多區衝突。據政府新聞處資料，昨日衝突中共有35名傷者，介乎13至63歲，當中17人仍需留院，其中一名男子情況嚴重留醫廣華。 昨日衝突中，有男子被認為是便衣警員遭「私了」，亦有操普通話的男子疑攝「大頭」被圍毆；另外，警方催淚彈曾射向藥房及堵塞的車輛前面，多人吸入煙霧後感到不適。

全日共35人受傷 一男情況嚴重

根據政府新聞處今早七時半的數據顯示，昨日全日衝突中共有35名傷者送院，包括30男及5女，介乎13至63歲，分別送往明愛、廣華、律頓治及伊利沙伯醫院；當中17人仍需留院，其中一名男子情況嚴重留醫廣華，其餘人則已出院。

油麻地有一名男子被指是便衣警員，遭到私了。（盧翊銘攝） 男子疑為便衣警遭腳踢「私了」

昨晚（27日）約七時半，油麻地有一名男子被認為是便衣警員，疑拍攝示威者「大頭」及意圖襲擊記者，遭到示威者以腳踢「私了」，及後有在場的義務急救員替其急救，男子多處受傷出血；其間有一名白衣男子見狀欲上前保護他，亦被攻擊。及後消防處救護員到場為他治理時，該名男子大聲呼喝後，其後自行離去。

疑拍「大頭」遭圍毆

晚上九時，一名身穿紅色間條衣服、操普通話的男子被在場人士指，拍攝示威者大部照片，其後被要求刪相，起初同意惟後來與示威者有爭執，並遭到圍毆，頭部出血，有義務急救員在場協助，其後該名男子自行離去。