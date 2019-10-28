【警方記者會】女記者打斷記招譴責警方毀新聞自由　警高層離場　

連場反修例示威衝突，大批傳媒在現場進行採訪，惟受到前線警員不合理對待，包括昨日港台記者被推撞、扯面罩及推開攝影機，亦有自由工作女記者被捕帶署拘留七小時。警方今日進行記者會，兩名高層發言後，有女記者打斷記者會及宣讀聲明，以電筒照向記者會的台，譴責警方肆意阻礙記者採訪，嚴重毀壞香港新聞自由，指記者成為警暴受害人，新聞自由危在旦夕。台上的全部警方高層離場，記者會一度中斷，該名女記者其後被要求離場。至下午5時記者會重開，警察公共關係科總警司謝振中表示，警方不認同打斷別人發言，騎劫記者會表達自己意見的行為，並指記者會被打斷，等同剝削全港市民獲得資訊的權利，警方對於今日記者會一度被個別記者打斷表示遺憾。

香港警察公共關係科警司及記者會主持人高振邦宣佈暫停記者會，並叫打斷警方發言的記者收聲。（張浩雄攝）

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥發言後，台下在攝影機後方的兩名女記者突然表示﹕「江Sir，我哋想你停一停，我有一個訴求需要講。」警察公共關係科警司及主持人高振邦立即阻止﹕「我諗停一停好嗎？未到問題時間，呢位係邊位呀？如果咁，阿Sir不如中止個記者會啦好嗎？之前冇人同我哋聯絡嘅，記者會暫停呀唔該。」然後，全部台上的警方高層離座。

女記者舉起強光電筒照向台上

該名女記者隨即宣讀宣言，表示﹕「警方阻礙我哋採訪，嚴重毀壞香港嘅新聞自由，唔單止對我哋，對外國媒體亦都係一樣！」她亦舉起強光電筒照向台上警方高層，「我話畀你哋聽，你哋就係咁樣照我哋，係咁樣不斷照我哋。」另一名女記者照住表達意見，指被警員照射記者，致記者無法看鏡頭。

控訴防暴警拉扯記者防毒面罩

女記者又表示，昨晚多名防暴警員肆意阻礙記者採訪，不單只無理推撞記者，拉扯防毒面罩，更刻意直射胡椒水及橡膠子彈，導致多名記者受傷。一名女記者接受警員查證身份後，仍被無理拘留七個小時，今早才作出保釋。除此而外，警方多次以強光電筒照射記者及攝影器材，記者成為警暴受害人，新聞自由危在旦夕，希望大家積極以行動杯葛記者會及作出抗議，並問在場記者是否可以一同離場。隨後，部分記者離開座位。

警方主持人：呢個場係我哋嘅

該名女記者再度走至台上，應記者要求宣讀聲明。她以電筒照向香港警察的警徽，並再宣讀聲明。其間，警方以板遮上警徽。高振邦在女記者結束發言後，再度表示今日為警方記者會，要求該名記者選擇坐下，並指﹕「呢個場係我哋嘅，並不是你嘅。」有其他記者質問﹕「呢個係記者會，有記者先可以成為一個記者會。」該名女記者其後被要求離開，現場一度出現混亂情況。大部分記者一度離開記者會場。

記者會進行十多分鐘後，被一名女記者打斷，主持人高振邦宣佈暫停記者會。（陳浩然攝）

至下午5時，警方高層再度返回記者會。邦指警方舉辦記者會有自己的安排，如果不斷被打斷，無法進行記者會。剛才是不預期下有記者衝出中斷記者會運作，令他們無辦法下而中斷記者會。有記者再度質問，記者會主持人高振邦表示﹕「你可唔可以停下，你咁樣我哋繼續唔到，麻煩你收聲好嗎？」

警稱不認同騎劫記者會表態行為

警察公共關係科總警司謝振中表示，一直而來，警方由八月初舉行記者會已有數十次，目的是讓警方與市民有溝通的渠道，每次記者會安排，上半部分有重要警方訊息及澄清要向公眾交代，而在記者會下半部分會予記者足夠時間作答問環節。記者會一向傳媒機構會在電視及網上直播，記者會能否成功運作，其實有乃大家互相尊重，要有一個良好秩序下大家才可以作出溝通，是一個雙向的關係。警方不認同打斷別人發言，騎劫記者會表達自己意見的行為，如果記者有提問，記者可以在記者會下半部分的時間發言，會予以足夠時間。

有記者不滿下半部分答問時間有規限，謝振中續指，如果記者有答問環節以外的事想表達，可以找一個合適的場合、渠道向警方反映。他指出記者會的目的，除了回應記者提問，另一個重要目的是透過直播向全港市民講解警方執法資訊，希望市民多了解警方工作，令警方有效執法及維持治安。記者會被打斷，等同剝削全港市民獲得資訊的權利，警方對於今日記者會一度被個別記者打斷表示遺憾。

女記者以強光照向警方高層，指過去日子前線警員以同樣的強光照向記者眼睛及攝影機。（張浩雄攝）

女記者聲明全文﹕

出席呢一個記者會的記者，唔至一次透過發問、宣讀聲明，以至姿態去抗議，希望警方正視警務人員在現場對新聞工作者施行的暴力，但好遺憾，前線記者在過去四個月後，今日仍要企出嚟，係記者會上再作一次嚴正聲明。前線警員對傳媒嘅態度愈趨惡劣，昨晚多名防暴警員肆意阻礙記者採訪，不單只無理推撞記者，拉扯防毒面罩，更刻意直射胡椒水及橡膠子彈，導致多名記者受傷。一名女記者接受警員查證身份後，仍被無理拘留七個小時，今早才作出保釋。除此而外，警方多次以強光電筒照射記者攝影器材的眼，今日記者成為警暴受害人，新聞自由危在旦夕，決定以行動作出抗議。