【警方記者會】便衣警與防暴陣式不同　警：落實行動呼號存難度

《香港01》日前率先披露，防暴警員近日會在其背心上展示「行動呼號」，讓公眾識別警員身份。警察公共關係科總警司謝振中今日在警方例行記者會上表示，行動呼號代表警員所屬部隊、小隊及崗位，以平衡公眾識別警員訴求及警員私隱，未來會推展至其他行動部隊，市民如若作出投訴，可向投訴警察課提供。然而，警方承認，由於便衣警員沒有陣式，分發行動呼號上存有一定難度，因此會更為需時。

警察公共關係科總警司謝振中表示，過去一周，部分警員制服上都有一張由警方官方派發的白色硬卡，標示警員的工作崗位，例如PTU A1 1/1，就是其行動呼號，代表其所屬部隊，小隊及崗位，行動呼號是獨有，是與參與行動時分派。

將推展至其他行動部隊

謝指出，有鑑於警員被起底情況愈趨嚴重，為平衡市民識別警員身份及警員和家屬私隱，警方將行動呼號推展至其他處理示威活動的行動部隊，市民如需要作出投訴，可向投訴警察課提供警員的行動呼號。

未能提供獲派數目

在推展行動呼號進度，行動部高級警司汪威遜表示，行動呼號的功能與警員編號一樣，每人的行動呼號及警員編號都是獨有，皆可以找到警員身份，暫時未能提供時間表，及多少警員有行動呼號。

至於便衣警員會否有行動呼號， 有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，刑偵警員亦正在處理，承認比軍裝警員較為困難，因軍裝警員有陣式，可以循其位置決定呼號，但刑偵人員則沒有同類安排。李認同統一呼號有助辨識警員，希望市民予以時間，「因為建立一個好嘅系統，要好準確，唔好話好快整咗出嚟，但會認錯第二個人，我覺得都係不負責任嘅做法。畀少少時間，會盡快推出統一呼號，包括刑偵同事」。

警方例行記者會文字更新：

網民「10.27追究警暴 守護清真寺 守護民眾記者」為主題的集會，地點為尖沙咀梳士巴利花園，惟集會前警方已高度戒備，集會甫開始參加者即被驅散，演變成警民衝突。

警方施放催淚彈，令人潮四散至油尖旺一帶，警方沿彌敦道清場，出動水炮車及銳武裝甲車，又發放催淚彈，有藥房及小食店中催淚彈，催淚煙甚難散去。昨日的衝突中，多人被拘捕，包括為Hong Kong Free Press（HKFP《香港自由新聞》）提供相片的自由身記者May James於旺角被捕。根據醫管局資料，昨日衝突中有35人受傷，包括一名九巴司機吸入催淚煙不適，當時他駕駛的九巴上載滿乘客。

警察公共關係科總警司謝振中、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、行動部高級警司汪威遜及行動部總督察張靄兒下午四時會見傳媒。

【18:05】記者再追問行動呼號的時間表，有多少前線警員有行動呼號。汪威遜表示，行動呼號的進度，在警隊編制內會盡量給予警員行動呼號，方便聯絡警員，亦在行動上的效能會更高，因指揮會知警員的位置及工作。他無辦法解答多少成警員有行動呼號，但警員有在編制內，便可以提供行動編號，「盡量做緊，畀所有同事係地上有做，已盡量發配畀佢，叫佢盡量帶出嚟」。他指未能提供完成派發行動呼號的時間，並指想盡快做好，但指又不擔心完成的時間，因有警員編號，加上警方清楚知道不同資源被調配到什麼位置工作。

李桂華表示，刑偵警員亦正在處理行動呼號，但比軍裝警員較為困難，因為軍裝警員有陣式，可以循其位置決定呼號。而刑偵方面沒有同類安排，但他認同統一呼號有助大家辨識警員，希望大家予以時間，「因為建立一個好嘅系統，要好準確，唔好話好快整咗出嚟，但會認錯第二個人，我覺得都係不負責任嘅做法。畀少少時間，會盡快推出統一呼號，包括刑偵同事。」

記者問昨日旺角有商舖中催淚彈、九巴被催淚煙影響，警方會如何改善，又提到催淚煙影響車長駕駛。謝振中表示，警方留意到過去行動時有商舖、建築、居民受到一定影響，警方並不想見到此情況發生，如果有任何人、店舖受到影響，警區代表會作出聯絡，表示警方在過程中對他們造成的不便表達歉意。他重申﹕「邊個揀尋日向西九龍、油尖旺做暴亂，唔係警方，警方向執法係被動，往往係暴徒刻意揀地區作嚴重破壞。我諗有暴亂警方就要執法，如果警方都唔出嚟制止暴力行為，你哋有冇問過邊一個部門、邊一個部隊會出嚟幫香港市民制止呢啲行為呢。」他希望香港市民以同一把尺，要求暴徒向香港市民作出一個真誠的致歉。

記者問到水炮車有準星，運作時可以見到會射中什麼物體，追問射中清真寺是否真的「誤射」。汪威遜表示，警方用一些措施減低警員與暴力示威者近距離接觸的機會，第一減低與示威者肉搏而造成的傷害，同時減低示威者本身有機會的受傷。對一群人的措施，例如催淚煙，不可能只影響五個人，其他周遭的人同樣會影響，而發射水劑至某一些地方時，不可能百分之百控制水劑只針對一個人。他指記者問的「為何警方可以瞄準，仍會影響其他地方、其他人？」正正因為是戰術、武力上的限制，如果要達到針對一群人，相當武器的效果不會只對一人，而是一群人，警方無法改變武器特質，當影響其他地方時，警方會向他們致歉。至於影響其他人，警方一直有提醒市民，當有暴力衝擊、屬非法集結時，大家不應該在附近觀察、出席或支持，不應當有機會被武器影響時，反問為何警方會影響到他們。

【18:00】汪威遜表示，過去四個月，經常有示威者毆打他人，有人蒙面，有人用傘保護他們，這個暴力不能容忍，警隊盡力去用不同策略，不斷審視，去打擊非法行為，強調即使使用催淚氣體、非玫命子彈，都是由於警隊面對暴力，所採用的最低武力，與世界各地相比，可見香港警隊容忍度很大。

【17:40】記者提問指四個月以來，40多次記者會上聽到警方多次提及前線警方及記者溝通不理想，一直有做，問警方數個月以來如何提醒警員，而至今仍然發生不愉快的事情，是否警方高層提醒不足，或前線不聽高層的話。謝振中指，不認同警員「唔聽話」或管理層沒有向警員講的情況。他指一個大的組織、機構，要將訊息「不要零距離」傳遞，數個月仍未做得到，他指協助記者、保護在現場的記者的訊息、警方無間斷，不斷重覆向前線記者講，警方在現場工作時，不是單一對一個記者的行為，往往在記者不同指控中，警員正面對對自己性命有危險的場面。

他提及，好多時候暴徒用記者作掩護，甚至用記者服飾、裝束掩飾自己的身份。他指絕大部分警員不會針對記者，他們的工作只是希望在一個混亂的情況下制止暴徒的行為，過程中記者必須找一個安全位置，不要被暴徒利用，亦希望記者與警方在行動其間有良好溝通。他指看過不同情景，如果有良好溝通就不會有問題發生。

他再提出傳媒聯絡隊的出現希望將大家爭執化解或減少，但在混亂場合傳媒聯絡隊的人生安全亦是警方非常關注，過去數個月不少傳媒聯絡隊，包括高振邦被磚掟傷。他希望藉此機會警方已用最大努力及額外資源配合記者工作，但如果在不能保護警員安全下，傳媒聯絡隊不能立即到場，希望傳媒與警方全力配合及找一個安全地方保護自己。

記者又問，昨日示威中有警員有編號，但便衣沒有，問行動呼號安排的時間表是怎樣。行動部高級警司汪威遜指行動呼號的功能與警員編號的功能一樣，每個人的行動呼號及警員編號都是獨有，皆可以找到警員身份。至於便衣警員未有行動呼號，汪表示警方在行動中不斷檢視如何去做，如何做得更好，他指大家針對警方一定要有編號或行動呼號予公眾查看，「當警方出示唔到，或者裝備遮住嘅時間，大家去將呢件事放大，問點解警方冇做到，不如大家諗一諗，當你每一個做十幾個鐘，每一日同事仲要擔心被人起底，小朋友返學驚有其他事情，屋企出入都驚唔安全，但同事每一日仲向地做緊嘢，畀你哋又會點解面對個困難呢？」他指行動呼號而達到目的，警方更想做得更好，如果大家再將事情放大，指責警方不是，他希望大家諒解警員面對的壓力。

記者追問會否為便衣警設行動呼號，汪再指做任何一件事的方法及模式需要逐步安排，妥善推行，因呼號是獨有，不可以隨意安排行動呼號，「網上不斷起底傷害同事，大家要畀力量警隊去為香港做嘢，我諗支持係重要過點解會去挑剔點解警方做得唔好。放心，管理層一定會同前線不斷提醒，大家盡量配合，盡量做好佢，會透過溝通，去畀佢哋明白我哋意思。

記者再問有無時間表，汪表示，如果每一日做十多小時，還要找好多額外的機制去做事，就算最快時間都不可能如平日無事做時般快速，不可能講三個月內、一個月內做好，只可以講「既然又要處理，日日向街度嘅暴亂場面，又要想做好呢椒嘢，大家要體諒要做好新機制要花時間，我盡量做，盡快做，但我唔夠膽應承大家一個月、三個月內做到，要視乎本身大家同佢哋配合。」行動呼號與編號一樣，並沒有減少，大家都是獨有的，不存在「收埋」的情況。

【17:35】一名Hong Kong Free Press自由女攝影記者昨晚在旺角採訪時被捕。謝振中表示，據前線人員指出，昨晚9時許，警員在旺角驅散行動時，要求一名女士出示記者證，警員多次要求出示證件時，對方仍未有配合，在多次警告無效下才作出拘捕，該女士已獲釋，將來要向警署報到，謝稱，如果記者當初第一時間能出示證件，事件不會發生，而且，警方過往曾發現假記者證，因此亦有可能要求同時出示身份證。

【17:30】有傳媒指，曾有催淚彈溶在馬路上，是否屬於新批次？行動部高級警司汪威遜表示，需先理解當時發生甚麼事，馬路的狀況如何。現時示威現場，有人透過不同化學物質傷害警員，不能否定現場可能有化學物質，造成相關情況。

就傳媒批評警員屢次妨礙採訪，更有警員強拆記者面罩，謝振中表示，在《禁蒙面法》下，記者並非獲「豁免」，而是「免責辯護」，不代表有特權，毋須被截查，警員亦可以確認對方身份。如果記者穿上背心，頭盔有記者標記，在進行專業採訪時，是看不到警員有何原因要截查或阻礙記者工作。如警員在沒作出警告下拆口罩，行為是不理想，如果有良好溝通，效果會更好，強調法例下，警方會先要求保口罩，若不聽從會作警告，才會採用適當武力除下口罩，但若單憑片段段落，缺乏前後情況，難以斷定警員做法，籲傳媒可以作出投訴。

本已退休的前警務處副處長（行動）劉業成8月9日獲委任臨時警務處副處長（特別職務），有傳劉最快本周離任。謝振中表示，臨時警務處副處長（特別職務）是編外職位，主要協助處長處理大型公活動，策劃大型行動，例如國慶70周年活動，編外職位當時委任時間是「3+3個月」，現時已過了首3個月，因應局勢相對改善，沒有延長委任需要，這是劉的個人意願，感謝其貢獻，祝退休生活愉快。

【17:20】行動部總督察張靄兒講解警隊警犬執勤情況，10月21日晚，領犬員及警犬獲指派到元朗警署協助，於報案室正門看守，當晚有約百示威者朝警署方向進行，領犬員及警犬於是連同機動部隊作出守護工作，分別保護掃蕩隊尾部、保護犯人及保護掃蕩隊成員。當時警方在鳯祥路拘捕一男，由於受交通堵路，掃蕩隊決定步行警署，當到達雞地時，有兩枚汽油彈向掃蕩尾部攻擊，在警犬約三十米前着地爆開燃燒，警犬被影響受壓，不願前行，領犬員即時按撫，半分鐘後回復正常，他們繼續步行回警署，繼而休息。警方當晚發射40枚催淚彈，警犬沿途無異樣，亦無特別動作，如打噴嚏，抓身體；，而在24日，警犬經政府獸醫檢查後，證實完全正常。

【17:15】謝振中表示，一直以來舉行記者會是想與市民有一個溝通渠道，一般在上半部分由警方交代重要信息，而下半部分由記者作答問。警方不認同打斷說話，騎劫記者會表達個人意見，如記者有提問可在下半部分提出，另可找一個合適場合和渠道反映其他意見，打斷記者會等同剝削全港市民獲得資訊權利，就記者會一度被個別記者打斷表示遺憾。

【17:10】記者會恢復，現場不少記者重返坐位，警隊高層亦進場繼續發言。

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【16:45】記者抗議警方連日來執法行動，有代表朗讀宣言，更出示手提電筒，批評警方多次用強光阻礙傳媒採訪，警隊座上高層立即離開，現場關燈，不少記者亦離席杯葛記者會。

【16:16】警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，過去一周截查昨晚，警方拘206人，包括148男58女，12至63歲，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、，藏有工具可作非法用途、刑事毀壞、襲擊、襲警、傷人、身處非法集結時使用蒙面物品。本周沒有法庭檢控個案。彈藥方面，截查昨晚，過去一周警方在10月21日（星期一）102發催淚彈、１1發橡膠、6發布袋、1發海綿，22至25日沒有使用，10月26日5發催、8橡、1布，10月27日 88催、27橡、20布、海6。就警員受傷情況，過去一周七名警員因行動受傷，較嚴重個案，一名警長昨日在旺角進行驅散行動時，被磚頭擊中左邊心口引發肌骨骨折。

他表示，網上圖片及傳媒報導，有人聲稱10月1日在屯門近大會堂的示威現場，有人中胡椒噴劑致腳部灼傷，並指控警方的胡椒噴劑中加入其他成傷，將腐蝕性的物質加入其中。他嚴正指出，警方沒有使用腐蝕性液體，反而當日的行動中，有示威者用腐蝕性液體襲擊警員。當日在不同新聞片段可以見到有曖徒以腐蝕性液體襲擊，亦有記者亦受到腐蝕性液體襲擊而受傷。此刻由於資料所限，如果從照片比對下，該人的照片的傷勢與警員中腐蝕性液體的同事的傷勢極為相似。

另外，水炮車使用的顏色水，有團體聲稱化驗了樣本，推測顏色水有機會含有有害的催淚溶液。他指出是錯誤指控，顏色水的顏液是沒有害的，可以加入水中、亦可以加入水炮車使用的催液水劑中，可以配合水炮車使用，催淚水劑只會令受影響人士感到短暫不適，不會對人體造成永久影響，如果中了催液水劑後，只要使用大量清水沖洗，便好快沒有不適情況。

10月20日，就警方使用水炮車的顏色水影響尖沙咀清真寺一事，有人冒充警隊員佐級協調主席林志偉名義，去信毛漢，要求他停止抹黑警隊，以及取消對警員投訴。他澄清此信不少林志偉發出，而他亦已就事件報警，警方正積極調查事件，了解什麼人冒認林志偉發出此信。他對有人興風作浪，挑撥離間，感到極之無聊及鄙劣。過去多年，警方一直與非華裔社群保持良好關係及合作，不是無聊、幼稚行為可在短時間內動搖得到。

【16:30】警察公共關係科總警司謝振中開場發言表示，昨日有數千人在未有不反對通知書下在尖沙咀聚集，堵塞及襲警，之後又在油尖旺破壞，毀壞銀行、焚燒商店、向深水埗警署掟汽油彈，更險些投中市民、黃埔有咖啡店被毀、長沙灣政府合署遭破壞、亦有三宗圍毆事件，遇襲人士並非警員、又有人向警員掟汽油彈。而在凌晨四時，有清潔工在旺角彌敦及亞皆老街發現一個白色發泡膠箱，上面寫有「危險未爆」。

警方昨日主動介入制止事情惡化，積極截查拘捕違法分子，以情報主導突擊快速拘捕，成效顯着，昨日有人破壞銀行圍板時，警方立即趕到場制服一名男子。就行動中有商戶、餐廳、藥房等受影響，警區代表已接觸及解釋事件，強調警方是被動角色，往往是暴徒刻意走入社區，並非由警方決定到那區執法。

謝又批評，示威現場往往聽到「落雨開遮」，，用雨傘遮擋犯法過程，反映自己心虛理虧，不敢被人見到，不少支持暴徒的人開遮，其實已構成協助或教唆他人犯罪，「唔好以為邊個夠惡邊個正確，唔好以為隱藏身份就做咩都得」，重申暴徒及支持者最總都要負上刑責。

就警方申請禁制令禁止，禁止任何人惡意披露警員及家屬個人資料，謝振中表示，警員及家屬資料被放上網，日晚受到滋擾，情況愈趨嚴重，法庭上周五頒布臨時禁制令，提醒任何人違禁制令都屬藐視法庭，禁制令給予公眾訊息，任何惡意滋擾是不對的，法庭認同警方與一般人一樣應受同等保障。

對於有法律界及新聞界質疑禁制令內容定義廣闊，謝強調保證不打壓新聞自由，旨在保護警員被滋事分子惡意驅擾，至今已有2,600名名警及家屬被起底，警方有責任保護執法人員，重申傳媒作出專業、客觀的報道評論是毋須擔心。

就警方身份識別，謝振中稱在過去一周，部分警員制服上都有一張由警方官方派發的白色硬卡，標示警員的工作崗位，例如PTU A1 1/1，就是其行動呼號，代表其所屬部隊，小隊及崗位，行動呼號是獨有，是與參與行動時分派。有鑑於警員被起底情況愈趨嚴重，為平衡市民識別警員身份及警員和家屬私隱，警方將行動呼號推展至其他處理示威活動的行動部動，任何人想作出投訴是可提供行動呼號，是積極回應公眾關注。

謝又稱，警員蒙面並非要逃避法律責任或起底，而是保護自己，警方向前線提供頭部及臉部保護裝備，防鋼珠射擊，防利刀鎅頸，或被淋腐蝕性液體，包括面罩，抗火罩，防鎅頸箍，強調「警員樣貌從來唔係識別警員身份唯一可行方法，而是透過行動代號去識別」。