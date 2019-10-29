【警方記者會】女記者被逐離場　警午夜回覆：擅自進入傳媒招待室

持續逾四個月的反修例風波，警方記者會已是「家常便飯」。惟昨日（28日）的記者會，首次被一名女記者打斷，她譴責警方阻礙記者採訪，破壞香港新聞自由，以致記者會一度「腰斬」，最終該女記者被逐離場。警方於今日（29日）午夜回覆，指該女記者在未有登記下，擅自進入傳媒招待室。但該記者向同業表示，自己依足程序登記，絕非擅自進入記者會。《香港01》正向警方查詢事件。

昨日（28日）警方記者會被一名女記者打斷，台上警方高層離座。（張浩雄攝）

● 警：該名記者在未有登記下 擅自進入傳媒招待室

今日凌晨1時許，警方就事件作出回覆稱，「十月二十八日下午，警方舉行記者會期間，一名記者突然打斷台上講者發言，並在場高聲宣讀聲明，經多番勸諭後仍然繼續不當行為，令記者會被迫暫停，人員遂要求該名記者離開。由於該名記者在未有登記下，擅自進入傳媒招待室，人員遂要求她出示證件，以核實身份，並登記有關資料作記錄。」

● 女記者：有跟從警方手續登記

該名女記者得悉警方回覆後，向同業表示在進入記者會前，有跟從警方手續登記資料及佩帶記者證，並非如警方所述擅自進入記者會。而警方回覆亦令人質疑如果屬實，則反映警方保安存在漏洞，毋須登記便能進入會場，實在匪夷所思。

此外，該女記者接受其他傳媒訪問時，透露事發時被警員拍攝記者證後，即有其記者證資料在建制群組流傳，但警方未就相關事件作出回覆。

事件發生後，記協於昨晚亦發出聲明，譴責警方以惡劣態度輕慢新聞工作者；又呼籲傳媒機構切勿對參與抗議的記者「秋後算帳」，並應履行捍衛新聞自由及保障員工安全的責任。

昨日（28日）警方記者會被一名女記者打斷。（張浩雄攝）

● 記者會中斷 高層離座

昨日記者會上，警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥發言後，兩名女記者表示﹕「江Sir，我哋想你停一停，我有一個訴求需要講。」期間警方喝斥她「收聲」，並聲言「呢個場係我哋嘅」。及後警察公共關係科警司及主持人高振邦隨即中斷記者會，台上警方高層離座。直至下午5時，記者會才重開，警察公共關係科總警司謝振中表示，警方不認同打斷別人發言，騎劫記者會表達自己意見的行為。

● 女記者：記者成為警暴受害人 新聞自由危在旦夕

記者會中斷時，該女記者表示﹕「警方阻礙我哋採訪，嚴重毀壞香港嘅新聞自由，唔單止對我哋，對外國媒體亦都係一樣！」她亦以強光電筒照向台上警方高層，「我話畀你哋聽，你哋就係咁樣照我哋，係咁樣不斷照我哋。」她指，警員肆意阻礙記者採訪，無理推撞記者，拉扯防毒面罩，更刻意直射胡椒水及橡膠子彈，導致多名記者受傷。記者成為警暴受害人，新聞自由危在旦夕，促同業杯葛記者會抗議，並問在場記者能否一同離場。隨後，部分記者離開座位。

女記者聲明全文﹕ 出席呢一個記者會的記者，唔止一次透過發問、宣讀聲明，以至姿態去抗議，希望警方正視警務人員在現場對新聞工作者施行的暴力。但好遺憾，前線記者在過去四個月後，今日仍要企出嚟，係記者會上再作一次嚴正聲明。前線警員對傳媒嘅態度愈趨惡劣，昨晚多名防暴警員肆意阻礙記者採訪，不單只無理推撞記者，拉扯防毒面罩，更刻意直射胡椒水及橡膠子彈，導致多名記者受傷。一名女記者接受警員查證身份後，仍被無理拘留七個小時，今早才作出保釋。除此而外，警方多次以強光電筒照射記者攝影器材的眼，今日記者成為警暴受害人，新聞自由危在旦夕，決定以行動作出抗議。