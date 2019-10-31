【元朗黑夜】7.21再多一名61歲男涉參與暴動被捕　至今35人落網

7.21元朗白衣人無差別襲擊民眾事件，再多1人落網，令案件至今增至35人被捕。警方表示，新界北總區重案組經進一步調查後，昨（10月31日）在八鄉區再拘捕一名61歲本地男子，他涉嫌「參與暴動」，他現正被扣留調查。

事發於今年7月21日晚，大批身穿白衣的惡漢手持武器，在元朗區包括西鐵站、YOHO MALL等多個地點，襲擊手無寸鐵的市民，最少造成45人受傷，包括當日駕車到元朗、義載市民離開的前無綫電視新聞主播柳俊江；而懷疑有份施襲的元朗「叔父輩」勢力人士「飛天南」，亦在元朗西鐵站外暈倒送院。

被捕人士當中，包括運輸工人、裝修工人、小販、司機、售貨員、技術人員及無業遊民等，當中不乏具黑社會背景的江湖猛人。其中綽號「鬥雞學」、元朗屏山坑尾村村代表鄧志學（51歲），事後他懷疑企圖「著草」，7月23日在機場被捕；而同日被捕的，還有綽號「日本仔」的姓胡（35歲）男子、綽號「姑爺偉」有勝和背景的姓張（39歲）男子。

此外，居於八鄉蓮花地村、黑幫「和勝和」元朗猛人高佬安門生；以及跟隨和勝和「坐館級」猛人雙鷹青搵食的元朗大棠村民，亦是最先被捕的人等之一。至8月23及24日，「和勝和」太上皇「囝囝」張銓漢的四大護法之一「懵良」；以及綽號「肥林」的姓林（43歲）男子亦相繼落網。觀乎被捕人士中，遍及多條村落，包括八鄉蓮花地村、元朗大棠村、水蕉新村、屏山坑尾村、天水圍天悅邨及天澤邨等。