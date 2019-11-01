【8.31兩個月】旺角踢拖男疑駕車圖撞人群　人車俱遭「私了」受創

8.31太子站衝突兩個月，昨日萬聖節，示威者傍晚開始在太子站外悼念，旺角一帶亦有大批示威者聚集，警方其後多次發射催淚彈清場及拘捕多人，惟示威者一直逗留至今日（11月1日）凌晨3時才大致散去。期間，旺角先後發生兩宗「私了」血案，其中一輛私家車，被指企圖撞向人群，遭示威者包圍毀車，中年男司機亦被圍毆至頭破血流，據知他當時滿身酒氣。

● 被指企圖加速撞向人群

事發於凌晨2時許，旺角亞皆老街及彌敦道十字路口一帶，仍有大批示威者聚集。此時，一輛豐田Mark X私家車，由亞皆老街往大角咀方向駛至，被指企圖加速撞向人群，引起示威者不滿包圍該車。私家車其後慢駛至朗豪坊對開亞皆老街路口，遇上示威者架設的路障，無法前進，「踢拖」中年男司機一度落車，但見大批示威者湧上，立即返回車上，並伸手「示好」，調頭沿彌敦道離去，當時仍未釀成衝突。

● 離去又折返 終被「私了」

現場消息指，該車沿彌敦道往太子方向離去後，未幾卻又沿彌敦道往尖沙咀方向折返，並再度駛入亞皆老街及彌敦道十字路口人群，前無去路下，司機逆線沿亞皆老街往九龍城方向駛走。連番舉動再度激起示威者怒火，大批示威者尾隨追截，並包圍該私家車，途至先達廣場對開時，因人數過多，私家車被逼停下，示威者用硬物及雨傘等武器，打爆私家車車窗，並用噴漆塗污車身。

涉事私家車被大肆破壞。（劉定安攝）

● 頭破血流 一度被的士拒載

群情洶湧下，男司機逃離車廂後，亦難逃一劫，立即被示威者圍毆，寡不敵眾，頭破血流，其短褲亦幾近甩脫，他一度想截乘路邊的士離開，卻被拒載，遂的士司機稱：「睇住佢（涉事男司機）撞人點會載！」他只好負傷一路步行至舊水務署對開路邊坐下，由急救員協助治理，他未有回答記者提問，但一度接獲來電，向對方稱：「我爆晒缸呀，而家走唔到呀！」據了解，最後他自行截乘的士離開。

● 白衫漢亦被「私了」倒地

警方亦接獲相關報案，有市民表示由電視直播得悉一名男子被毆打，案件列作「襲擊」處理。此外，凌晨1時左右，一名白衫漢亦懷疑與示威者發生衝突，在匯豐銀行對開彌敦道被圍毆「私了」，事後他眼部等地方浴血，接受急救員治理，倒臥地上近半小時才送院。