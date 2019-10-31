【8.31兩個月‧總覽】旺角清場有社工被扑穿頭　兩男遭「私了」

831太子站衝突事件兩個月，連月於太子站B1出口外有不少市民進行悼念，前來上香、獻花等，亦爆發過多次衝突。今晚（31日）再有網民發起到太子站舉行兩個月悼念活動，於傍晚6時許，已有約百人於太子道西及彌敦道近太子站外聚集，有人照射鐳射光，多名黑衣示威者走出馬路，旺角警署一度開咪警告，其後發射多發催淚彈。

太子一名男社工於衝突其間被打破頭，在場急救員為他救治。（陳浩然攝）

【0300】警方離去後，現場剩下少量示威者。

【0240】再有「私了」事件後，大批手持警棍的「速龍小隊」及防暴警，衝至亞皆老街與彌敦道十字路口驅散，示威者四散走避。

【0230】一輛私家車被指高速駛至，企圖撞人，遭示威者打爆車身破壞，中年男司機亦被圍毆「私了」至頭破血流。

【0205】旺角匯豐銀行對開十字路口仍有大量示威者聚集，有人在彌敦道路面縱火，現場火光熊熊，並傳出爆破聲響。

【0130】匯豐銀行對開彌敦道的防暴警舉橙旗及藍旗，並不斷廣播促示威者離開。

【0113】遭「私了」男子仍躺臥地上由急救員治理，警方隨即在匯豐銀行對開舉橙旗警告，並促記者「行開啲，我睇唔到後面」。

【0105】一名白衫漢與示威者衝突，被圍毆「私了」，倒臥地上受傷，其後由急救員治理。

【0052】警方再在亞皆老街及彌敦道一帶，發射催淚彈軀散，據悉一名城大學生記者懷疑被擊中手、腳受傷，在恒生銀行內由急救員治理；有示威者於旺角站C1出口及對開一帶路口縱火。

【0045】警方再在亞皆老街及彌敦道交界，先後高舉黑旗及藍旗，繼續有示威者叫囂。

【0012】警方在西洋菜南街及亞皆老街交界，高舉黑旗，大批防暴警推進。

【0010】旺角亞皆老街有一輛私家車，被警方催淚彈擊中，男司機未有受傷，他落車視察後稱，當時隨前方車輛調頭，卻聽到「砰」一聲，車側隨即冒煙，「我都盡量配合警方兜走啦，做咩射我架車，本身都夠過份，親身經歷完更過份！」他事後不停漏眼水及鼻水，不停用紙巾抹拭，亦指家中有孩童，必須洗車，原來都幾勁（催淚煙）！」

【2355】旺角東亞銀行對開彌敦道燈位路面，被示威者以雜物堵路，並有雜物起火焚燒。

【2325】太子站B1出口外被擺放的白花早前被拆走，有市民將白花重新貼上站外牆壁。

【2315】現時於彌敦道近登打士街及旺角道仍有示威者於馬路位置聚集，旺角道有水馬被燒著。

【2250】彌敦道近登打士街再有示威者點燃路障，防暴警施放催淚彈，但暫未有推進。

【2235】警方於Facebook指，晚上9時半「暴徒」於旺角登打士街與彌敦道設路障堵路並縱火。消防員接報趕往現場救援途中，一度遭暴徒攔路阻止，不能前進。警方指「暴徒」行為嚴重危害在場人士的人身安全，阻礙消防救火更是社會不容的行為，警告應立即停止違法行為，途人亦應遠離危險的地方，停止圍觀。

【2230】旺角：防暴警員於彌敦道近登打士街清理路障，一名消防員駕電單車到場了解。

【2215】太子：彌敦道近荔枝角道公園，防暴警突然進入公園，與在場人士肢體衝突，在場社工陳虹秀男同事被打傷頭部，頭破血流，另外陳於抗議期間被男警近距離噴胡椒噴霧。有急救員為男社工治理，其後他被送上救護車。

【2205】旺角：警方於西洋菜南街近豉油街施放多枚催淚彈，有示威者被多名防暴警制服在地及抬走。

【2200】警方晚上9時於Facebook指，暴力示威者破壞地鐵站出口和彌敦道與荔枝角道交界的交通燈，由於情況急劇惡化，警方正使用最低所需武力，包括催淚煙進行驅散。

警方於旺角警署施放催淚彈。（余睿菁攝）

【2155】旺角：西洋菜南街多名防暴警員突然衝前，於近銀行中心對開制服一名男子，警員用長盾將男子壓於地上，其後將他帶上警車。多輛警車駛入西洋菜南街。

【2140】旺角：旺角警署警員再舉起黑旗警告，防暴警員於現場戒備。另外於旺角彌敦道防暴警員正向油麻地方向推進。

【2125】旺角：消防車到場時，有示威者擋於車前阻止消防車進入，又鞠躬稱「唔該你哋唔好入」，消防員則表示他們亦需要執行職務。其後有防暴警員到場，消防車成功駛入並將火救熄。

【2115】旺角：彌敦道近信和對開，示威者以水馬竹枝等架起路障後，將路障點火焚燒，火光熊熊。

【2107】旺角：防暴於彌敦道施放催淚彈，示威者後退，防暴警舉起橙旗向油麻地方向前行。

【2058】旺角：旺角亞皆老街防暴警員戒備，又向西洋菜南街方向舉起藍旗。彌敦道近總統商業大廈外有示威者不斷將磚頭拋出路面。

【2048】旺角：旺角警署警員再舉起黑旗，及發射多枚催淚彈，其後於彌敦道的防暴警員突然往太子方向前衝，約50米後又停下退後。

【2040】旺角：亞皆老街新之城對開，防暴警員一度舉起藍旗，一名正緩緩後退的男子被警員以胡椒槍射中，但未有明顯受傷，男子其後離去。

【2028】旺角：旺角山東街兩名戴口罩黑衣男女被防暴警員搜查，不少市民在路旁圍觀。

【2017】太子：旺角警署外多名防暴警員到彌敦道戒備，一名坐於花槽女子被警員要求離開返回行人路，雙方一度口角。另外警員又截查一名黑衣人士及搜他身。

【2013】港鐵指因應旺角站附近的突發情況，並有多個出入口被堵塞，旺角站臨時關閉，所有列車不停旺角站。

【2005】太子：旺角彌敦道近山東街有防暴警員到場，有警員手持長槍及胡椒噴霧。

【2000】旺角：於亞皆老街聚集的示威者於路邊掘磚，其後又將旺角站鐵閘拉開，但未有進入。

+ 3 + 2

【1950】旺角彌敦道及亞皆老街有大批示威者於馬路聚集，包括身穿校服的學生，有示威者毀壞交通燈。

【1940】多名示威者步行往旺角方向，以多個水馬及圍欄堵彌敦道轉入旺角道入口。

【1930】彌敦道聯合廣場對開多名黑衣示威者聚集馬路，有人高舉雨傘及塗鴉路面。

【1925】警署女警員以揚聲器警告，指警方已發射催淚彈驅散，「你哋唔知我哋幾時會出嚟，請你哋立即離開」，在場社工同樣開咪向警員呼籲，指警方催淚彈會對在場居民做成危險。

【1920】旺角警署外有示威者打開雨傘蹲於西洋菜南街馬路，旺角警署發射多發催淚彈。

【1912】旺角警署警員舉起藍旗，另外有警員從高處向彌敦道方向灑下顏色液體。

【1910】有示威者於彌敦道撒溪錢，又將雪糕筒置於路面，及向路面淋上液體。

【1905】有示威者不斷以鐳射光射向旺角警署二樓位置警員，有警員以攝影機拍攝地面情況。

【1900】多名黑衣人士步出彌敦道，暫時未見有人設下路障，但有巴士被阻擋去路不能轉入彌敦道。

多名黑衣示威者步出彌敦道。（陳浩然攝）

太子道西行人道有市民聚集。（陳浩然攝）

8月31日當日，民陣原定舉行「8‧31再集結」集會及遊行惟被警方反對，市民自發遊行後多區爆發衝突，晚上於港鐵太子站內疑有年長漢與示威者發生爭執，大批速龍小隊成員及防暴警員衝入月台及車廂，向車廂內的手持雨傘的示威者揮舞警棍及噴胡椒噴劑。多名只戴口罩的白衣人被對准臉部「出椒」，有被噴中白衣人舉手求饒，其後相擁痛哭。現場多人受傷有人頭破血流，警方拘捕逾60多人。

屢傳「打死人」 政府、警方多次否認

事件後流傳出當晚衝突有傷者被消失、以及「打死人」傳言，政府及警方等部門曾多次澄清否認，港鐵連月被要求公開當晚站內的CCTV紀錄，港鐵曾公開26張閉路電視截圖後，其後無再公開相關閉路電視，做法引來公眾不滿，市民連月於太子站B1出口獻花及悼念，出口封閉至今。另外警方被批評阻礙救援傷者，當晚警方曾兩度向救護員聲稱站內無傷者，消防處曾指救護員最早於11時17分到場，至11時30分才有一名救護指揮獲安排入站，另外第一位入站的救護現場指揮於要求增援後，至44分鐘後才再有救護員獲警方准許入站。

警方於記者會曾承認有設封鎖線警員當晚曾與救護員講過他所見的範圍中見不到傷者，解釋過程警員有與救護員溝通，及嘗試理解其他位置有否傷者，見不到同事刻意阻礙救援。