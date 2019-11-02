【11.2集會】「行動呼號」制未完成　部分防暴警無白卡或反轉戴

《逃犯條例》修訂風波逾四個月，警方屢被批評於處理示威衝突中，警員未展示委任證及警員編號，警方早前稱為防暴警員安排「行動呼號」系統，作平衡市民識別警員身份及警員和家屬私隱避免起底，未來將推展至其他處理示威活動的行動部隊。 記者於今日港島區示威活動中，仍出現身上無警員編號的防暴警員，未有戴上印有行動呼號的白卡，或疑反轉戴展示「純白卡」。記者亦發現，有防暴警員身上除掛上白卡，掛上藍色「警察加油」的標籤。

警方推出「行動呼號」系統後，今日仍可見身上無編號及無行動呼號的防暴警員。（黃文軒攝）

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記者今日於港島區一帶視察，有於銅鑼灣戒備的防暴警員身上有佩上該張印有行動呼號的白卡，但佩戴的位置不定，部分防暴警員將白卡佩戴於右胸位置，另外有防暴警員則將白卡展示於背脊位置。佩戴上白卡的防暴警員中，有部分人膊上的警員編號亦同樣展示出來。記者亦發現，有數名防暴警員身上除掛上白卡，亦掛上藍色「警察加油」的標籤。

有防暴警胸前無白卡 或現「純白卡」

而於灣仔警察總部外，記者發現有近10名防暴警員胸前未有展示白卡，或白卡上並無任何字眼疑被反轉，另外亦有數名警員的白卡以黃色紙遮蔽。至晚上於灣仔及尖沙咀驅散行動中，更出現多名無白卡及無警員編號的防暴警。

有防暴警員戴上「警察加油」標籤。（黃偉民攝）

指平衡識別身份及警員私隱 未來一兩周可全面推行

警方於早前例行記者會中指，過去一周部分警員制服上都有一張由警方官方派發、印有行動呼號的白色硬卡，標示警員的工作崗位，例如PTU A1 1/1，代表其所屬部隊，小隊及崗位，行動呼號是警員參與行動時分派，屬每位警員獨有。

警方又指推出行動呼號是鑑於警員被起底情況愈趨嚴重，為平衡市民識別警員身份及警員和家屬私隱，市民如需投訴可向投訴警察課提供警員的行動呼號，未來將行動呼號推展至其他處理示威活動的行動部隊，包括便衣刑偵人員。行動部高級警司汪威遜昨日（1日）於記者會中指，要建立一個好的系統需要時間，但未來一至兩星期應該全面推出行動呼號，可減低同事被起底風險。