【11.3集會】西貢區議員呂文光「中椒」受傷　男子疑下體受創慘叫

反修例風波持續近5個月，昨日（11月3日）網民發起的「七區行街」行動，再度演變成多區衝突。其中將軍澳區示威行動，一直由昨晚持續至今日凌晨。警方昨晚在尚德邨對開行人天橋，發射胡椒噴劑驅散人群時，據悉新民主同盟西貢區區議員呂文光「中椒」受傷，亦有一名男子懷疑下體受創，痛極慘叫。

一名男子疑下體受傷，接受治理時痛極慘叫。（《香港01》直播截圖）

昨深夜11時許，有示威者於尚德邨對開對人天橋聚集，警方施放胡椒噴劑驅散，期間有多人「中椒」受傷，並沿天橋被趕至尚德商場2樓內。現場可見，最少三名男子倒臥、或跪於地上接受治理，部分人脫去上衣，赤裸上身在場清洗殘餘胡椒噴劑。

今屆區議會候選人（廣明選區）、現任區政聯盟召集人及將軍澳民生關注組主席柯耀林，事後在facebook表示，其中一名「中椒」受傷的男子，是新民主同盟西貢區區議員（澳唐選區）呂文光，他當時身穿恤衫西褲，躺於地上接受治理。呂文光今年亦已報名參選尋求連任，對手是報稱獨立的林素蔚。

另外，一名男子懷疑下體受傷，在場接受救援期間，不斷痛極慘叫「好痛呀！」，在場人士多番著「女士們行開啲」，他送院時救護員亦不斷提醒要「打側」。「中椒」人士中亦有一名記者，他指自己多次表明身份，仍被警方施放胡椒噴劑驅趕，由橋上趕至商場他才能清洗，「（警方）唔畀我及時急救！」