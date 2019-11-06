【何君堯遇襲】中刀片段曝光　疑兇持鮮花要求合照　突取利刀傷人

立法會議員何君堯於屯門啟豐園商場地下「擺街站」時遇襲，兇手當場被捕。據網上片段，事發時疑兇手持鮮花走向何君堯，並表示支持何君堯，其間何與對方握手及接過鮮花。疑兇稱希望與何合照，其間他在袋內取出長刀，並插向何君堯近胸口位置，場面非常混亂，有人報警。至於負傷的何君堯未有離開，繼續幫忙制服疑兇。至於疑兇亦不斷高叫：「何君堯去死！何君堯揼佢！何君堯你個賊！」

警方表示，何君堯被可疑人斬傷，他清醒由救護車送院治理。（網上圖片）

鴨舌帽男手持鮮花 要求與何君堯合照

據網上片段可見，當時一名身穿藍衫及戴鴨舌帽的男子，手持鮮花走向何君堯，並向對方說：「呢束花係送畀你，大家都見到你嘅努力！」何君堯接過鮮花後與對方握手並指：「多謝你，好有心。」戴鴨舌帽男能否與合照，何君堯指可以，對方於是伸手入袋內，何君堯指「他攞個手機出來先！」

男子取出黑色利刀 插向何上半身

之後戴鴨舌帽男子突然取出黑色長利刀，插向何君堯，場面非常混亂，該名戴鴨舌帽男疑兇被多人制服在地面，負傷的何君堯亦有幫忙將疑犯制服。其間男疑犯不斷高叫：「何君堯去死！何君堯揼佢！何君堯你個賊！」有在場人士高叫報警，並呼籲取走疑兇的利刀。何君堯遇襲後未有離開治理，反面繼續幫忙制服疑兇，疑兇亦高叫：「你個人渣！」

何君堯、何君堯助理及疑兇受傷

事發在今日（6日）早上八時許，立法會議員何君堯於屯門啟豐園商場地下「擺街站」時遇襲，兇手當場被捕，被按地制服。警方表示，何君堯被可疑人斬傷，他清醒由救護車送院治理，事件中有三人受傷，包括何君堯、何君堯助理及疑兇。警方仍在調查中。