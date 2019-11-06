【何君堯遇襲】屯門擺街站遭利刀刺胸受傷　疑犯被按地制服

今日（6日）早上八時許，立法會議員何君堯於屯門啟豐園商場地下擺街站時遇襲，兇手當場被捕。（網民Wong Sun Fai‎上載至fb巴打絲打Facebook Club）

何君堯「擺街站」遇襲清醒送院！今日（6日）早上8時許，立法會議員何君堯於屯門啟豐園商場地下「擺街站」時遇襲，兇手當場被何君堯身邊人士協力按地制服。警方表示，何君堯被可疑人斬傷，他清醒由救護車送院治理，事件中有3人受傷，包括何君堯、何君堯助理及疑兇。警方在現場調查中。

至上午10時許，多名警員到場調查，鑑證科人員在場拍照。在起現場遺下兩個紙皮箱、止血用品、花束及一件白色恤衫。何君堯被救護車送到屯門醫院救治，在醫院向傳媒回應事件後，由警員護送到病房。

何君堯參選區議會屯門樂翠選區，同區參選的有民主黨的盧俊宇，及無報稱政治聯繫的蔣靖雯。

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在反修例風波中，立法會議員何君堯出位的言論屢次引發爭議。於7月21日元朗黑夜當晚他被目擊疑與相關白衣人握手言歡，被外界懷疑他與無差別襲擊事件有關。其後，他在荃灣、天水圍及屯門的辦事處先後被破壞，其父母祖墳更被破壞。他的出位言論導致被英國安格裏亞魯斯金大學褫奪名譽博士學位。