【危殆科大生】關鍵15分鐘　十條CCTV逐格睇　墮樓處有可疑閃光

22歲科大生周同學墮樓事件引發全城關注，領展今日傍晚公佈十條停車場閉路電視畫面，覆蓋停車場地下至三樓，惟沒有一條拍到事件經過。根據警方鎖定，周同學可能於零時45分至1時正之間出事，從CCTV片段可見，意外位置三樓，曾有私家車回航停泊；而二樓亦曾有不少市民經過，期間無人發現有人墮樓。至1時02分，曾經有一名黑衣男子急步跑上三樓，之後他就不知所蹤，約10秒後，二樓墮樓處出現一下可疑閃光，惹人疑竇。時至1時06分，才有人帶消防員到周同學墮樓位置，約20分鐘後防暴趕至，令現場氣氛緊張，約10分鐘後救護員終於到場，並在1時35分將周同學送院。

警方推斷周同學墮樓時間是周一（4日）零晨零時45分至1時正之間。根據領展公開的CCTV片段，在這關鍵15分鐘內，十條影片都沒有一條影到周同學墮樓經過。

私家車在翻牆位置附近停泊

不過，根據三樓一部最有機會影到事發經過的CCTV片段可見，零時55分，一輛白色私家車駛到三樓泊車，其停泊的車位，與周同學懷疑翻牆的位置十分接近，約57分，司機落車離開，並一度回頭張望。

而根據二樓一部影住意外位置的CCTV，在零時45分至1時正之間，有不少人經過，但未見有人向意外位置走近或張望，亦未見有人呼救。

黑衣男跑上三樓後不知所蹤

至1時01分，一名黑衣男子踩單車由二樓上到三樓，約一分鐘後又踩回二樓。

而1時02分，另一名黑色短褲、黑色衫的男子從二樓斜道跑上三樓，約十秒後，二樓意外位置與一輛七人車之間突然有一下可疑閃光，令外界質疑是否與墮樓事件。

防暴包圍 氣氛緊張

雖然CCTV片段未能顯示周同學墮樓經過，但從中可見，1時06分有黑衣男子引領消防員到意外位置，其後有多名消防員及義務急救員到場支援，現場亦有不少街坊圍觀。

至1時15分，數十名防暴警員到場，並一度包圍意外位置，現場氣氛相當緊張，約一分鐘後，防暴隊離開，有消防員顯得焦急，多次對着傳呼機講話。至1時半，救護員終於趕到，約5分鐘後將周同學抬上擔架送往醫院搶救。

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領展在Twitter上載當晚CCTV片段，供公眾參閱。

領展Twitterhttps://twitter.com/LINKREITHK



尚德停車場A地下片段：

C02 0045-0145 https://bit.ly/2pKgvqM

C02 1145-0045 https://bit.ly/2PSG6bY

C03 1147-1247 https://bit.ly/2Nlc0Mj

C03 1247-0147 https://bit.ly/2NLDb24

尚德停車場A的2樓片段：

C30 0038-0138 https://bit.ly/2PSGKWW

C31 0037-0110 https://bit.ly/32nhbzC

尚德停車場A的3樓片段：

C34 0039-0139 https://bit.ly/2rkpkrZ

C34 2330-0039 https://bit.ly/2qv1Gbz

C35 0039-0139 https://bit.ly/36E6kVv

C35 2339_0039 https://bit.ly/2WLRZla