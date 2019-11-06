【危殆科大生】救護接報至到場19分鐘　消防﹕車輛阻塞、沒遇警員

科大生墮樓危殆事件，有傳言指救護車因被警方阻撓而延誤到場現場，警方否認事件。消防處亦就事件作出回應，解釋救護車接報後，因唐明街車輛阻塞，包括雙層巴士及私家車，故改由近尚信樓路口進入尚德邨前往現場，但駛至廣明苑廣盈閣附近時，又因私家車及消防車停泊，三名救護員帶同裝備徒步前往傷者位置，耗時19分鐘。救護員到達後，傷者在11分鐘後送上救護車，並在18分鐘後到醫院。該救護車人員在過程中沒有與警員接觸。

科大生仍留醫ICU。(資料圖片)

就科大生墮樓一事，消防處回應稱，消防處寶林消防局升降台及寶林消防局細搶救車人員於當晚（4日）凌晨0時43分，被指派到尙德邨尙智樓及尙禮樓停車場處理一宗一級火警事故，屬於自動報火警鐘事故。消防人員於0時55分到達現場，並於肇事停車場檢查整個範圍內的消防設備，並調查是否有火警發生。

其間，一名市民向消防員報稱有人從高處墮下。消防員跟隨該名市民前往傷者位置，發現有一名男子受傷流血，隨即替他急救。現場指揮於1時11分要求消防通訊中心派一輛救護車增援。

在場人員高聲要求警離開 警無阻撓急救

消防人員最初接觸傷者時，並沒有警察在場。隨後有警察到現場，消防人員向他們表示正進行急救，其間有在場人士高聲要求警察離開，警察隨後亦離開現場，並無任何阻撓急救行動。

網上有傳在現場協助消防人員的義務急救員曾被警員用槍指向並要求離開。由於消防人員當時正專注為傷者進行急救，並沒有注意上述情況。

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唐明街有雙層巴士及私家車阻塞

消防處隸屬寶林救護站的A344救護車，在凌晨1時11分接報處理該宗緊急救護服務。當救護車經寶順路進入唐明街後，發現有車輛阻塞，車龍中包括有雙層巴士及私家車，亦有在場人士向救護車人員示意未能繼續前進，由於視線受阻，救護人員不知道擠塞的原因，於是立即改由近尚信樓路口進入尚德邨前往現場。

救護車出動19分鐘後 救護員抵傷者位置

在凌晨1時20分，當救護車抵達廣明苑廣盈閣附近時，發現前方有私家車及消防車停泊，救護車未能繼續前進。三名救護人員立即帶同裝備徒步前往現場，並於凌晨1時30分到達傷者位置，而A344救護車則停泊於廣盈閣附近路面。

當A344救護車的救護人員接觸傷者時，消防員正在處理傷者，亦有義務急救員在場，救護人員隨即接手為該名昏迷的男性傷者進行治理。

救護員到場至傷者送院 耗時29分鐘

凌晨1時41分，傷者由A344救護車送往伊利沙伯醫院，並於凌晨1時59分抵達醫院急症室。在處理這宗救護召喚中，A344救護車的救護人員並沒有與現場的警務人員接觸。

另有兩輛救護車到廣明苑 處理另兩名傷者

除了上述的救護車外，消防處同樣派遣另外兩輛救護車，處理其他緊急救護召喚。消防處表示，消防處隸屬大赤沙救護站的A492救護車，在凌晨1時02分，接報往廣明苑廣盈閣處理一宗氣促及腰部痛的緊急救護召喚。當救護車於凌晨1時10分抵達唐俊街與唐明街交界尚德邨入口時，有多名市民向救護車主管求助，表示有人受傷。

因此，救護車主管立即通報消防通訊中心。該輛救護車的救護人員在市民引領下，到達廣隆閣的電梯大堂處理一名頭部受傷的傷者，並於凌晨1時54分離開現場，將該名清醒的男傷者送院。在處理這宗救護召喚中，該輛救護車的救護人員並沒有與現場的警務人員接觸。

消防通訊中心在收到該輛救護車要求增援的信息後，立即調派隸屬藍田救護站的A346救護車，前往處理原先在廣明苑廣盈閣的病人氣促及腰部痛緊急救護召喚個案。A346救護車於凌晨1時26分抵達唐俊街與唐明街交界，並前往處理原先接報有氣促及腰部痛的傷者。經檢查後，該傷者表示不需要救護服務，並在現場簽署拒絕使用救護車表格。在處理這宗救護召喚中，該救護車的救護人員並沒有被警察延誤行動。