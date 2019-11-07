【沙田奪命火】樓上單位奬盃熱至變形　住戶：女人開唔到喉叫救命

凌晨4時許，沙田豐盛苑富盛閣9樓一單位發生火警，戶主夫婦獲救，但女兒卻葬身火海，大廈逾600個住客疏散。消防形成涉事單位火勢猛烈，波及樓上兩層單位。消防亦證實涉事樓層消防喉轆沒有水，需要跟進調查。11樓戶主譚生單位慘被波及，全屋嚴重熏黑，兒子的獎盃被熱熔變形。譚生逃生至9樓時，曾見到起火單位女戶主猛叫救命，卻無法開消防喉轆救火。

11樓的譚先生自豐盛苑落成後便入伙，已居住約30多年。他憶述今日凌晨4時許，突然聽到有人大叫救命，其後又見到窗口冒起濃煙，遂即時與母親、太太、兒子及兩隻貓逃生。他指，當時匆忙之間未有帶備「逃生三寶」，只拿着兩張被便落樓，「火燭就要走，最緊要安全，但又唔係好驚嘅。」

目睹起火單位女戶主「猛咁嗌救命，猛咁話開唔到喉」

譚先生逃至9樓時，見到起火單位的女戶主「猛咁嗌救命，猛咁話開唔到（消防喉轆），佢唔識開開唔到」。當時女戶主有一個男鄰居協助幫手開喉，「但都幫唔到。」譚先生指，當時要照顧同行母親，亦無法抽身去幫手，惟有繼續逃生。

全屋嚴重熏黑 電器損壞 獎盃疑似熱至變形

譚先生事後返回家中視察情況，發現家中已面目全非，全屋嚴重熏黑，一片燒焦味。單位近窗位位置尤為嚴重，他指家中電櫃、洗衣機已經損壞，連遺留在家中的電話卡亦無法正常運作，「手機的卡都用不到，溫度好勁，應該好勁。」記者亦發現譚先生屋中的獎盃亦疑似熱至變形。譚指，自己並無買家居保險，「無計啦，硬食。」惟房屋署已聯絡他表示會跟進。譚先生稱，居住多年未曾聽過消防系統有問題，只道「呢到都好安全」。