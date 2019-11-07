【沙田奪命火】豐盛苑火警　26歲女燒焦　父母獲救　600居民疏散

約有200名居民疏散。(陳永武攝)

火勢相當猛烈。(陳永武攝) 9樓單位起火 波及外牆晾衫架 凌晨4時許，沙田豐盛苑富盛閣發生火警，據報9樓一單位起火，火勢相當猛烈，火舌自窗外溢出，期間火勢波及另外兩層單位的外牆晾衫架。消防接報到場，協助約200名街坊逃生至地下安全位置，同時開喉灌救。最少一名男住客受傷，清醒由救護員送院治理。 現場消息稱，據報大廈內有一名女子葬身火海，於現場證實死亡。此外，有多名住客需登上救護車進行初步治理。 起火單位男戶主拖喉救火 女兒卻失蹤 據知，傷者為起火單位60歲姓曾男戶主，與55歲妻子及26歲女兒同住。其鄰居謝先生指，事發時相當大火，他立即到走廊拖喉協助，期間見到曾先生發慌大叫要找女兒，著妻子先行逃生。曾先生及妻子，因吸入濃煙不適，事後分別由兩輛救護車送院，但女兒則仍未尋獲，暫未得悉是否葬身火海的女子。謝指，他本身有所準備，故逃生時戴上「豬嘴」防毒面罩助以防萬一。

新界東消防區長洪重穆向傳媒交代火警經過。 （黃偉民攝） 單位一廳兩房約5米乘6米 火勢猛烈 新界東消防區長洪重穆向傳媒交代案情指，消防處於4時42分富盛閣九樓一個單合發生火警，消防員於4時47分到場展開救援。消防處總共出動48名消防員，12輛消防車及6輛救護車，並派出兩隊煙帽隊及開兩條喉撲救。起火單位約5米乘6米，由於火勢猛烈，波及至樓上兩層單位。消防員疏散10名住客，另外600個住客自行疏散。

男女戶主獲救送院 女兒葬身火海成焦屍

消防員其後進入起火單位救援，該單位為一廳兩房設計。消防員在一間房間救出男戶主，他吸入濃煙不適送院，並於另一間房間的地下發現一具燒焦屍體，相信是戶主女兒。而女戶主當時已逃離單位，惟右手受傷送院。

起火樓層消防喉轆沒有水 消防將作調查

洪重穆形客，起火單位當時嚴重焚毀，死者房間火勢尤為猛烈，連房門亦燒爛了。有住客指肇事樓層消防喉轆並沒有水，洪重穆證實起火樓層消防喉轆沒有水，惟大廈的消防栓系統卻正常運作，消防員亦使用大廈消防栓系統救火。消防員設備專責隊伍稍後會再作調查。洪重穆指，消防設備年檢於2018年12月做過，當時發現有輕微損壞，玻璃手爛、警鐘有輕微損壞，但相關損壞部分已於2019年7月完成時維修。

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一名男住客受傷送院。(陳永武攝)