【陳同佳出獄】台廢除死刑爭論　團體：存冤案、無阻犯罪

陳同佳承認在台灣殺害女友，掀起死刑討論。香港早於1993年正式廢除死刑，最後一次執行更距今逾半世紀，台灣卻仍爭論不休。台灣廢除死刑推動聯盟表示，民眾盼望兇徒承受最嚴厲的懲罰，認同殺人填命是正常的事，但聯盟認為首要是調查成因，以防再生同類事件。聯盟又認為「終身監禁」等的死刑替代方案，可保障社會安全，同時避免冤案者被執行死刑後無法救援，加上死刑常淪為施政工具，台灣已簽署兩國際公約，政府應制定廢死政策及時間表。

民冀兇徒受嚴懲 林欣怡﹕不一定是死刑

台灣至今未有廢除死刑的時間表，民意、政治成為阻礙廢死兩大高牆。台灣廢除死刑推動聯盟執行長林欣怡認為，在台灣社會，民眾認為犯嚴重錯誤者，應接受最嚴厲的懲罰，「可能很多香港人為受害者、為家人感到憤怒，（認同殺人填命）是一個很正常的事情，表示他們心中有正義感。」但嚴懲不一定是死刑，無死刑的國家亦能懲罰犯人。放眼全球，有140多個國家已廢除或停止執行死刑，即使每年仍有約20國執行，最多是中國，伊朗、伊拉克、美國，但比例下降，廢死是全球趨勢。

廢死聯盟林欣怡指出，認為「殺人填命」是出於正義感，但不一定是死刑才能懲罰犯人。（朱雅霜攝）

支持者誤以為能嚇阻犯罪 江國慶案死後平反

即使多國廢死，台灣卻未追上國際步伐，2017及2018年仍有執行死刑，前年被槍決的是轟動一時的捷運隨機殺人案犯人鄭捷。林認為，因為死刑一直存在，民眾理所當然地支持死刑，他們誤以為死刑有嚇阻犯罪的效果，然而「我們應該要對死刑制度感到存疑或者是害怕」。台灣過往有多宗死刑平反案件，包括蘇建和案、徐自強案、鄭性澤案，他們活著時平反，卻痛苦地挨過逾十年冤獄；江國慶案更是死後平反，已無法救援。

謝志宏、邱和順、王信福案件仍在平反。

民調反映「終身監禁」獲支持

人死不能復生，含冤而逝更是可悲。林指民眾希望犯錯者跟社會隔離，不要再出來犯錯，「終身監禁」就可達到目標。根據廢死聯盟2013-2014年民意調查，直接問支持或反對死刑，約八成半受訪者支持。但好的替代方案可改變民意，七成人支持「終身監禁，不得假釋」，受刑人須在監獄裏工作，收入賠償受害人。

台灣執行死刑由一名法警近距離向死刑犯槍擊。

政府挾民意支持死刑 惟民眾向往社會安全

台灣至今廢死爭論不休，她指，死刑常被政府用作施政工具，非為公平、正義存在。部分國家判死或因政治抗議、同志性行為，死刑淪威嚇反對者的統治工具。而台灣的政府及政治人物指民意支持死刑，但人民真正要的是社會安全。公民審議計劃發現，一般民眾更關心監所改革、受刑人教化、協助受刑人復歸社會、受害人保護、社會安全，反映是否執行死刑非民意重心。

此外，台灣簽署《公民與政治權利國際公約》及《經濟社會文化權利國際公約》，並且是國內法，林認為政府必須遵守公約，廢死為長期目標，須就此訂立政策及時間表。

台灣採三審三級制，涉死刑案件會先討論是否有罪，再討論量刑。目前台灣約有五十項罪名可判死刑，包括普通殺人罪、普通強盜致死，以及製造、運輸、販賣第一級毒品等，被判死刑者大部分與殺人罪有關。截至2019年9月，尚未執行死刑的人數為39人，目前台灣所有死刑犯都是台灣人，2017及2018年均有執行死刑，前年被槍決的是轟動一時的捷運隨機殺人案犯人鄭捷。

台灣監獄詩人柯柏榮詩句。

法警槍擊死刑犯受創傷

「執行死刑是非常可怕的一件事！」她表示，司法體制裏，檢察官起訴、法官判處死刑、法務部長簽署執行令，執行死刑卻是高等檢察署法警。由一個法警近距離槍擊死刑犯，他不能說「人不是我殺的」，長期留下創傷，但政府讓他們獨自承受痛苦。

廢死運動正慢慢推進

林欣怡又指，不同受害者及家屬有不同的支援需求，包括經濟或心理層面，不應該把判死與否的壓力加諸其身上，廢死聯盟一直很期待政府可健全犯罪受害人保護制度。

台灣同性婚姻合法化後，廢死更受關注。林欣怡表示，廢死運動正慢慢推進，將持續與社會及政治人物溝通，目前方向正確，「我們要努力的盡量做好任何的事情，或許有一天時刻就來臨了！」