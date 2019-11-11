【11.11三罷．西灣河】醫護抗議警開槍　替中槍男打氣：大步檻過

網民發起罷工罷市罷課，清晨在全港多處堵路，今早7時許，西灣河一名交通警追捕示威者期間開三槍，一名男子腹部中槍，他被送往東區醫院搶救，上午11時45分左右完成手術，現時情況危殆。東區醫院大堂位置，有市民為傷者打氣，亦有醫護人員手持單張，抗議警方以實彈傷害示威者。

金小姐9歲大的女兒於紙張上寫有「大步欖過」及「讓孩子看見希望」，為傷者集氣。(蔡正邦攝)

中午12時許，有市民前來東區醫院為傷者打氣，東區居民金小姐帶同其9歲大的女兒前往醫院為傷者打氣，金小姐稱，得知有人中槍後前往醫院，「用精神力量支持佢，最緊要希望佢康復。」金小姐看過今早交通警開槍的片段，認為當時示威者的裝備武力很低，「嗰個情況根本都唔需要開槍，真係好唔明白，真係太誇張」。

金小姐稱，前往醫院的途中亦見到很多的防暴警，「我真係好想同佢哋講，不如你哋走啦。如果你地走，啲人就唔會聚集，每次都係因為佢哋嚟到大家先至咁嬲。」金小姐9歲大的女兒於紙張上寫有「大步檻過」及「讓孩子看見希望」，為傷者集氣。

東區醫院大堂位置有逾20名醫護人員，抗議警方無理向示威者開真槍。（黃偉民攝）

醫護抗議警方開槍

除了市民，東區醫院大堂位置有逾20名醫護人員，手持印有「警向無攻擊性示威者開實彈」、「手足撐住」、「查警止暴」等的紙張，抗議警方向示威者開真槍，他們在大堂位置高呼口號，期間有一名戴口罩的女士掩面痛哭。