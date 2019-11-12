【11.12．新界總覽】中大戰況激烈多人傷　多區烽煙四起

繼11月11日的「和平紀念日」三罷，名為「黎明行動」的多區堵路行動，釀成警員開槍擊中學生、示威者縱火、警方闖入多間大學發射催淚彈、示威者「私了」、交通警騎鐵馬圖撞人群等多宗事件。有網民呼籲延續昨日的堵路行動，於今日清晨發起「破曉行動」，堵塞各區主要道路。港鐵表示，西灣河及葵芳站關閉；全港最少11條巴士線暫停、過百條巴士線或需改道行駛。 【0241】中大：二號橋一帶仍有逾200名示威者及市民聚集，現場不見有警察，氣氛平靜。 【0218】大埔：一名單車男踩入警方防線，在寶鄉橋被防暴驅趕，該男子一度稱：「而家咪走囉！你用槍指我點走呀？」 【0213】大埔：防暴警向寶鄉橋方向示威者連發多枚催淚彈，並高舉黑旗及橙旗。 【0211】將軍澳：唐明街一帶仍有約30名示威者聚集，氣氛大致平靜。 【0207】大埔：警方在安祥路一帶連發多枚催淚彈，有警員清理地上磚頭，讓警車駛過，並向聚集於寶鄉橋的示威者推進。 【0200】大埔：部分防暴警進入大埔超級城，部分則在外戒備。

【0152】大埔：警方向記者方向發射催淚彈，防暴警推進。



【0130】大埔：警連發多枚催淚彈，示威者四散走避。



【0129】將軍澳：警方一度投擲手擲式催淚彈，其後撤離。



【0127】沙田：大學站有列車被破壞，站內一儲物室傳出爆炸聲及起火。



【0125】中大：示威者仍在二號橋上燃燒雜物，其後再將一輛旅巴駛近，之後落了斜坡。

【0120】大埔：大埔太和路警方再舉橙旗，原先坐下休息的示威者，重新戒備。



【0117】葵涌：警方在葵涌邨外施放催淚彈。



【0116】大埔：警方在過去15分鐘不斷施放催淚彈，大埔太和路煙霧瀰漫，示威者一度退守；另外，吐露港公路往大埔方向，仍然十分擠塞。



【0115】醫管局表示，在11月12日的大型活動中，由早上7時30分至13日凌晨零時，共有40男11女（10個月大至81歲）送院，當中1名男子留醫威爾斯親王醫院，情況嚴重，其餘31人穩定，16人已出院；此外，前日在西灣河中槍的姓周（21歲）青年情況嚴重；於馬鞍山被燒傷的姓李（57歲）男子則危殆。



【0114】沙田： 有示威者向火車軌投擲汽油彈，一輛停泊在大學站的火車車底著火。



【0108】將軍澳：據悉警方於廣明苑內拘捕數人，其後部分警員撤退，返回唐明街戒備。



【0104】大埔：大埔太和路一帶仍有示威者與警方對峙，警方舉橙旗後發射催淚彈驅散，有催淚彈在地面起火，現場煙霧彌漫。

+ 3 + 2

【0059】將軍澳：防暴警續於廣明苑內截查多人，一度與街坊口角，其後部分被截查人士獲放行。



【0057】屯門：時代廣場外有城巴起火，火勢猛烈，消防員徒步前往救火。



【0048】沙田：大學站外有雜物起火焚燒。



【0047】大埔：太埔太和路一帶催淚煙四起。



【0041】元朗：網傳有黑社會在大榮華對開持刀；早前已有傳聞表示，有黑社會收錢後，組織人士在各區襲擊黑衣人。



【0040】中大：示威者續於二號橋投擲雜物落吐露港公路。



【0038】將軍澳：防暴警衝入廣明苑內，並截查多人，表示眾人均需要登記資料。

【0033】將軍澳：有示威者在廣明苑内聚集，有警員指示威者干犯暴動罪，並以電筒照向樓上住戶，其後再施放催淚彈驅散。



【0031】大埔：吐露港公路一度有市民不滿，與二橋示威者爭執，並被雷射燈照射；大埔太和路則有警員稱：「係邊個揀戰場？係邊個要街坊食催淚彈？係邊個令人冇得瞓？」

【0030】將軍澳：尚德外傳出多下槍聲。



【0025】屯門：示威者點燃小巴作路障後離去。



【0020】中大：二號橋一直火燒熊熊；警員疑向二號橋方向發射催淚彈及胡椒彈球；有催淚彈疑射入附近加油站。

【0018】屯門：現場煙霧瀰漫，大量催淚煙未散，示威者找來小巴。



【0016】將軍澳：警員舉橙旗；其後防暴警戴上「豬咀」。



【0015】天水圍：據悉有示威者在天水圍警署門外聚集及縱火，警方從天水圍警署內，發放最少數十枚催淚彈，民主黨天水圍社區主任吳玉英、伍軒宏表示，正於現場了解情況。



【0012】上水：新康街一帶有大批人聚集，有店舖外面火光熊熊。



【0010】將軍澳：警方舉黑旗。



【0008】中大：現場有雜物起火，火勢猛烈，其後有速龍小隊抵達近科學園入口。



【0003】屯門：子彈聲不斷，示威者防線推前至西鐵隧道、近屯門警署出口，氣氛緊張。



【0000】將軍澳：示威者與警方相距約100米對峙，有人用垃圾桶底部作盾，防暴警以電筒照射示威者。

【2357】將軍澳：防暴警於將軍澳站對開清理路障，示威者後退到唐德街與唐俊街交界。



【2355】中大：示威者重新築起防線，並在二橋對開科學園斜坡，點燃路障。



【2353】大埔：示威者繼續在大埔太和路一帶堵路，有雜物起火。

【2350】將軍澳：防暴警到場施放催淚彈驅散，示威者走避。



【2347】屯門：現場不斷傳出槍聲，示威者投擲石塊及汽油彈等，與警方對峙；同時，西鐵站對開冒出大量黑煙。



【2343】中大：示威者組成人鏈，不斷傳遞物資上山，當中亦包括傳玻璃樽等物品。



【2340】將軍澳：示威者在尚德邨對開唐德街築設路障；有消息指，港鐵將軍澳站內有多名防暴警員，有示威者在站外破壞。

【23﹕24】大埔﹕警射催淚彈後推進，有人在巷仔掟汽油彈，一枚在一警腳邊爆，另一警擎左輪指向巷仔，但沒有開槍。示威者反攻，重新佔據天橋。現場有傳水炮車將到場驅散。

【23﹕17】中大﹕示威者指現時達成共識，指救熄二號橋的火勢後，然後將路障設在橋下近海旁位置，待中大保安組接管二號橋後便會離開。

【23﹕11】中大﹕有人繼續由二號橋向吐露港公路掟汽油彈。

【23﹕10】屯門﹕不斷有示威者掟汽油彈，防暴警不斷放催淚彈。

+ 4 + 3 + 2

【22﹕58】屯門﹕屯門V city 對出街燈全熄，數百示威者摸黑對峙。

【22﹕52】中大﹕學生表示：「見到保安我哋就走。」將軍澳﹕有示威者指「中大打到幾點，我哋就打到幾點」，獲其他示威者和應。

【22﹕51】中大﹕消防車到達二號橋，有示威者說：「唔好畀佢救（火）住。」將軍澳﹕示威者沿唐俊街築物資鏈。

【22﹕49】為緩和目前形勢，警方已經與香港中文大學（中大）校方達成共識，希望以一個和平方式解決問題。但中大形勢持續惡化，在警方離開期間，有暴徒不斷向警方投擲磚頭、汽油彈、射弓箭，甚至有暴徒發射信號彈。這些已經屬於致命武力，嚴重危害所有警務人員和在場人士的人身安全。其後暴徒更向吐露港公路投擲硬物和汽油彈，危害其他道路使用者的安全。另外，上述暴力行為亦阻礙緊急服務，包括救護車服務等。

警方在多次警告無效後，在別無選擇的情況下使用最低所需武力，包括人群管理特別用途車輛，以協助離開現場。

警方警告所有暴徒立即停止所有違法暴力行為並立即離開現場，警方對於暴徒漠視並違反校方與警方的協議表示極度遺憾。

【22﹕47】大埔﹕防暴警舉起黑旗。

+ 2

【22﹕45】中大﹕沈祖堯進入中文大學健身室，探親在內接受治療的受傷人士。

【22﹕35】中大﹕前中大校長沈祖堯戴有嘴咀及眼罩，抵達中文大學，他與立法會議員鄺俊宇對談，以了解今日中大的情況。他表示，希望大家和平散去，不再有催淚彈及對抗。他指校長段崇智與警方溝通後，警方會撤退，而學生不會過橋，不會掟汽油彈、雜物或掟落橋底。有學生稱是「狼來了」，沈祖堯稱不希望學校成為戰場，又指被捕學生已獲保釋。校方指會積極跟進被捕學生的情況，其中兩人不是中大學生，另三名為中大生，他們已接受治療。沈祖堯指他已說完他要說的話，並轉身離開，未有回應在場傳媒、學生的提問。

【22﹕35】天水圍﹕有示威者指：「中大手足打咗好夠，天水圍人要幫佢哋」警方不斷施放催淚彈，而示威者則不斷推前防線，搬長椅至馬路中央並坐下。

【22﹕32】中大﹕ 示威者高呼「救中大」、「消防員反抗」，有人向消防指如難向上司交待，可說「被暴徒阻撓」，消防車倒後離開，現場人士拍手歡呼。之後，消防員上二號橋。二橋另一端大火路障，示威者不斷再將大件雜物搬到火前作路障。

【22﹕24】中大﹕水炮車駛向科學園，離開中大現場。

【22﹕24】天水圍﹕警察於天水圍警署天台施放多枚催淚彈。

【22﹕21】屯門﹕示威者燃燒輕鐵近安定站電箱，現場冒出濃煙，並傳出多下爆炸聲。

【22﹕18】中大﹕防暴警及水炮車後退，示威者又再上橋。近吐露港公路的橋底也有縦火。吐露港車龍緩慢前進，有示威者大叫﹕「落車喇！香港人！」

+ 6 + 5 + 4

【22﹕07】將軍澳﹕單車公園有市民指罵警員，寶康路防暴上車離開。

【22﹕07】大埔﹕示威者向南運路推進，高叫 一人一磚救中大。

【22﹕06】警方表示，入夜後，中大的形勢持續緊張。為緩和目前形勢及希望以一個和平的方式解決問題，警方已和校方作出溝通，現正安排撤退以停止對峙情況，警方呼籲示威者停止追擊。警方的人群管理特別用途車輛在現場準備，有需要將協助警方後撤。

同時，中大內的示威者亦不要向吐露港公路和九鐵路軌投擲物品，因此舉會嚴重危害港鐵乘客和道路使用者的安全。

【22﹕00】大埔﹕消防到場救火，現場濃煙密佈，不來街坊走近拍照。

【21﹕59】中大﹕水炮車射藍色水，示威者後退，水炮車後尾隨數百防暴。中大的示威者以傘陣抵擋。

【21﹕53】中大﹕不斷有火舌、催淚彈同雜物等跌落橋下吐露港公路，往大圍排成車龍。另外，有五輛救護車在二號橋橋底，未能前往中大救援。另有一輛St. John救護車在中大運動場。

【21﹕50】天水圍﹕天水圍天耀路及天湖路交界曾施放三枚催淚彈，示威者擲石還擊。馬路上佈滿輕鐵路軌小石，有人放火架設路障。

【21﹕40】將軍澳﹕尚德傳巨響，之後火勢已熄滅。

+ 2

【21﹕40】將軍澳﹕尚德傳巨響，之後火勢已熄滅。水炮車後尾隨數百防暴。

【21﹕39】中大﹕吳基培與指揮官通電話，質疑為甚麼指揮官答應會停，但仍然不斷開催淚彈。警察表示﹕「一路退一路射，咁點得？」有示威者拖一桶桶磚頭、水及膠樽上前線。橋上一地玻璃碎及催淚彈外殻。

【21﹕15】大埔﹕ 一輛貨櫃車衝路障引起示威者不滿，將司機拉落車私了，又點火燒車。

【21﹕34】中大﹕示威者重佔二號橋。

【21﹕27】中大﹕ 二號橋示威者緩慢推前，汽油彈同警察催淚彈不斷往還。

【21﹕27】中大﹕副校長吳基培只帶豬嘴，沒有眼罩，有同學遞給他一個full mask，他拒絕。他問同學可否退後，同學：「我們哋冇人衝擊過警察。」吳基培被催淚煙刺激到流眼水，有同學為他滴生理鹽水及戴上眼罩。吳基培開咪同時，警察不斷射催淚彈。

+ 6 + 5 + 4

【21﹕21】中大﹕中大吳副校長指已與警方指揮官商討，請警方暫停施放催淚彈及撤退。

【21﹕16】屯門﹕警再施放多輪催淚彈，現場人士再度推進。

【21﹕15】中大﹕防暴警持續在二號橋向學生防線發射催淚彈及橡膠子彈，情況混亂，多名學生受傷，亦有記者腹部中彈。其間懷疑有男生頭部中彈倒地，一度失去意識。

【21﹕15】大埔﹕一間壽司店被破壞。

【21﹕05】上水﹕中大示威者繼續推前，已到達最初時警員的位置，現時口只相隔十米內。其後，他們攻上二號橋。

【21﹕04】大埔﹕示威者在安慈路猛打美心西餅鐵閘，並掟汽油彈。

+ 13 + 12 + 11

【21﹕00】將軍澳﹕示威者在popcorn內破壞後，沿樓天橋往尚德邨方向離開。

【20﹕59】屯門﹕警方施放多輪催淚彈。

【20﹕50】將軍澳﹕消防到寶邑路，有示威者沿途破壞popcorn屏幕。

【20﹕50】大埔﹕示威者在安祥路與太和路十字路口停留，商討去向。

【20﹕48】將軍澳﹕寶邑路再被堵路。

【20﹕39】將軍澳﹕消防到達唐德街清理路障，現時大批示威者沿唐俊街再快閃設路障。

【20﹕39】屯門﹕示威者在V City 對開十字路口集結，高呼「屯門人報仇」、「開香檳啦？」

+ 5 + 4 + 3

【20:16】大埔：防暴警在太和路及南運十字路發射催淚彈。沙田：新城市廣播指商場關門，百步梯有人聚集，並打爆商場玻璃。

【20:10】中大：有記者混亂中受傷，腹部懷疑中橡膠子彈，由在場急救員協助治理

【19:50】中大﹕警方及學生的衝突未止，學生不斷掟汽油彈，並縱火燒路障。

【19:58】中大：中大新聞與傳播學系客席講師梁啟智在網上發帖表示，指段崇智校長中了催淚彈，現已撤離，正前往警署救學生，另他亦「報平安」指自己安全。他指現場有副校長留在前線，他又補充指，段校長中催淚彈一刻的情況：形容「絕對係警察放催淚彈先，然後山坡上的人才掟氣油彈。」

+ 2

【19﹕34】中大﹕有示威學生向警方防線投擲汽油彈，防暴警不斷施放多枚催淚彈。

【19﹕31】中大﹕防暴警放多枚催淚彈。防暴警大叫停止用鐳射筆攻擊警方，並指現在不是談判，要求校長離開。

【19﹕30】將軍澳﹕將軍澳示威者將雜物堵塞唐及唐德街交界。

【19﹕23】中大﹕防暴警在距離段崇智100米外的位置舉起藍旗，然後再舉橙旗。有防暴警問學生﹕「係咪校長嚟，你哋就可拎武器。」「校長出嚟你就可以挑釁我哋？」「係咪有人拎住啲竹呀？」他又向校長稱﹕「你控制唔到你身後嘅人，你唔好過來。」防暴警向學生大叫立即散開，又指他們正參與非法集結，指是警察封鎖線不得衝擊，要求學生放下武器，不要計畫攻擊警方。

【19﹕22】中大﹕學生表示要護送校長出二號橋，讓校長前往警署了解學生情況。

【19﹕17】將軍澳﹕示威者在寶康路堵路。

【19﹕10】大埔﹕有人在在太和路焚燒雜物，消防到場撲滅，有人大叫「呢啲係怒火，係唔會熄」，約一分鐘後火種再燃燒。

【19﹕08】中大﹕校方指要先處理被捕學生的情況。有學生大叫，後方有人暈倒，並要求義勇急救員協助。有學生開咪指如果校長到警署後，只要學生不會被落案起訴及可以沒有受傷地離開，大家暫不作任何行動，他又指校長亦不可能代表警方講什麼。學生再指，現階段應先要求警方離開，校方立即前往警署，校園內的人按兵不動，如果被捕學生不能無罪釋放，學生會再佔二號橋。有同學表示，要校長請警察完全撤出校園範圍，再讓校長到警署拯救被捕同學。如警察再不撤出校園範圍，不排除有進一步行動升級，時間是今晚九時。校長再度表示，希望學生考慮他與警方的商討方案。

【19﹕04】中大﹕有學生開咪問學生會否交出條件予校長，讓校長與政府、警方商討。校方表示，校長指與警方已用半小時討論，並問大家信不信校長，大家大叫﹕「唔信呀!」並指校長今晨根本沒有出現。校長指需要同學一同幫忙，不要讓行動一直升級，「同警方嘅討論，係雙方都可以退後一步咁上下。我哋嘅退後，就係保安人員出嚟，警方又退一步。」他亦指需要學生協助。

【19﹕00】中大﹕校方指不清楚學生的指控，有人大叫「釋放所有被捕中大同學！放人！就係咁簡單！」有人開咪要求校方盡快向警方表達學生的訴求及意願，校長表示答應，又稱﹕「你都知我都好幫你哋手。」學生諷刺拍掌﹕「多謝晒！今日學生被人拉都有你份架！」學生稱不要事後的幫忙，質問校長在社會舉足輕重，為何會有中大學生現在要穿著避彈衣與校長對話，而不是在昨晨、今晨出現保護學生、中大。

【18﹕59】中大﹕有人指校方接受警方條件，會否由學生向警方開條件，而警方作出讓步接受學生條件。校長表示，如何處理被捕學生的問題，校方會立即跟進。有學生問校方兩日做了什麼，校方在幕後與政府及警方交涉，要警方容忍一點。同學們鼓譟，指「佢哋入私人地方要我哋容忍啲？」並高呼「放人」。

【18﹕57】中大﹕校長稱現在最重要是二號橋的事情，同學們不滿，指警方於私人地方拘捕學生，質疑到底「橋重要啲定學生重要啲」。有人質問，有學生受傷，而段崇智事隔兩日才出現。校方指橋是觸發點，有人憤怒﹕「橋唔係觸發點，香港冇公義先後觸發點呀!」

【18﹕56】馬鞍山﹕富安花園對出十字路口，消防車到。富安花園十字路口遍地磚塊，有雜物起火，紅綠燈未有運作，有巴士擋風玻璃及倒後鏡被噴黑油。消防到場熄滅火種，又拾起地下磚塊、單車等雜物，有市民加入自發清理。十分鐘後，路障大致清除，現場恢復行車。現場仍有街坊在十字路口行人路圍觀。

【18﹕51】中大﹕有學生激動，追問被捕學生及傷者如何處理。而警方進入校內放催淚彈有如何處理，質問校長今日在哪裡。校長指要待今次事件過後再處理。在場人士激動，感到不滿，指有三名學生今日被捕，並問他們是否安全、有無受傷。校方指會派律師跟進。有人大叫﹕「佢哋係手足嚟架！」並要求「放人」。校方指承諾已有律師到警署，並會派校方高層保護被捕學生的權益。有人開咪指，「搵律師幫佢宦係不公義，被捕同受傷本身都已經係唔應該。」校方指已經被拘捕，會在法律層面幫學生。校長指要先解決未來一周學校內的情況。校方指學生在學校內不涉及非法集結，有人開咪要求校方向警方指﹕「校內拉人係唔合理，唔係同佢哋澄清呀！」

【18﹕43】中大﹕校長表示，這兩日大家很痛苦，他與警方討論半小時，有一點收獲。他問警方，同學有疑問為何警方進入校園，警方解釋有人在二號橋上掟物件至吐露港公路，他們要維護天橋，並不是進入中文大學。校長向警方指此情況不可以再繼續下去，雙方討論後得出一個辦法。校長指警方走向天橋等同進入校園，指揮官指可以不行向天橋，但必須承諾不再有人向橋下掉物件，校長指會派出保安、義務員工會守住橋頭，確保橋上治安，阻止任何人掉物件下橋，而警方便會在橋尾位置。指揮官表示可以，但校方必須要保證天橋的安全，他形容是好重大的「Breakthrough」、「同學都要認真諗一諗，係咪可以保證」。校長又指，大學內的安寧，是校方的責任，不是警方的責任。警方如果在外面執法，學校無法管理。他希望，雙方會談半小時是有一點收獲，不希望昨日及今日的事再發生，他感到好傷心，要求大家考慮警方及校長討論的方案。

【18﹕35】將軍澳﹕將軍澳唐明街及唐俊街交界有示威者以大聲公廣播叫人下樓。有示威者在馬路設繩陣。

【18﹕34】荃灣荃新天地天橋約五十人聚集。而馬鞍山大水坑交界位置有示威者堆雜物。

【18﹕32】中大﹕段祟智站在傳媒前方供傳媒拍攝。他進入校園，前往向學生交代與警方交涉的情況。

【18﹕30】將軍澳﹕將軍澳再有示威者嘗試築起路障。

【18﹕23】中大﹕中大校長段祟智與警方交涉後，準備向學生交代事件。香港中文大學傳訊及公共關係處處長張宏豔要求傳媒讓開予校長通過，有人要求校長在傳媒前交代事件。

+ 15 + 14 + 13

【18﹕20】屯門﹕屯門V city 對出有路障，但消防已拆。

【18﹕10】大埔﹕有防暴警開咪向現場人士稱﹕「你哋認收錢啦？燒人個個有冇收錢呀？」

【18﹕07】 馬鞍山﹕有示威者應號召由大水坑步行至大學。 馬鞍山示威者在恆信街亞公角街交界設路障。

【18﹕02】大埔﹕有市民指，有人被禁低後疑似失去知覺，有市民幫忙call救護，救護到場後，防暴拒絕救護進入，並稱裏面沒有傷者。

【1757】中大示威者在路障前等待校長段祟智與警方談判的結果。

【1752】速龍小隊佈滿大埔超級城一田外圍。

【1744】防暴警員在大埔太和路施放催淚彈，並制服一名示威者。旁邊一名老婦情緒激動，向防暴警說粗口，防暴警回她指：「我老母死咗啦，你去墳場搵佢啦。」；太和路其後重新通車。

【1736】大埔超級城一田大部分商店已關門，出入口仍然開放。

【1723】有示威者焚燒一輛校巴，火勢猛烈，其後有消防員到場，示威者將車倒後，車尾出煙，有示威者按下死火制後不再出煙。中大校長段崇智抵達二橋，被示威者包圍，立法會議員鄺俊宇在場，手持大聲公維持秩序。

【1721】約30名防暴警員在太和路，與示威者距離400米對峙中。

【1704】中文大學校長段祟智到場。此外，一輛便衣警員的車駛經沙燕橋往沙田方向，見地上有路障，有目擊者表示，當時三名便衣警手持警棍驅散，記者亦見到兩名便衣警員向黑衣示威者舉真槍， 示威者頓時四散。10分鐘後，防暴警員到場增援，並舉起兩至三次黑旗。

【1650】沙田瀝源邨對開馬路有示威者開始設置路障，另外大埔太和路亦有示威者開始堵路。

談判再三破裂 中大警舉黑旗 施放催淚彈

談判再三破裂，中大學生不接受條件，教職員離開，學生重新推進防線，警員重新上前並舉橙旗。防暴警員突然重回更亭位置，要求學生立即離去，舉起黑旗並施放多枚催淚彈。（香港01）

+ 26 + 25 + 24

【1635】崇基門外有示威者重設路障。

【1625】有示威者進入一輛校巴的車廂，並於駕駛座前企圖駕駛校巴。示威者呼籲在場人士到門口設置路障以及搬走物資，並到二橋及大學站。

【1613】中大：學生在大約100米入面的崇基學院行政樓位置設路障。

【1602】中大：崇基門前目測20名警員駐守。

【1600】中大：崇基門本來有大約30名防暴守著，現大部分退回出大埔公路。

【1557】中大：因有傳大學站、崇基門有速龍，龍門起火位置的示威者退後中。消防車到場處理運動場及火燒車大火。

【1550】中大：有示威者呼籲合力推倒校巴，最終失敗。



【1546】中大：示威者繼續向火堆投擲雜物，包括雜草，磚頭等，聚集於運動場內，有人大叫：「唔好走呀！自己屋企呀！」警方不停發射多催淚彈，導致彈藥不足，需要觀塘小隊補給。



【1538】中大：警方不斷推進，向運動場射催淚彈。示威者燒路障。



【1532】中文：警方再舉黑旗及橙旗，並大叫：「唔好退住，同我打入去！」



【1528】中大：警方制服至少5名示威者。



【1526】中大：有示威者被彈殼射中面，面上有血，現時被繃帶蒙眼。現場消息指催淚彈打中面罩。另有一人眼部中彈。



【1516】中大：警方向校園內推進，不斷向示威者防線放催淚彈，示威者則擲汽油彈及磚。警向示威者扔手提式催淚彈。現場消息指一名學生中彈，急救員替他處理傷口，傷者表示：「我要上返去（前線）啊！」



【1512】屯門：屯門文娛廣場有大批防暴巡邏



【1512】中大：警方施放多枚催淚彈。



【1510】中大：學生不接受條件，教職員離開，學生重新推進防線，警員重新上前並舉橙旗。防暴警員突然重回更亭位置，要求學生立即離去，舉起黑旗並表示意可能使用橡膠彈。

【1506】中大：部分防暴警後退約10米。



【1458】將軍澳：尚德商場巴士站對開位置遺下昨晚焚燒客貨車的痕跡，入邨車路被水馬、欄杆設置的路障圍封，有街坊指有關路障為示威者昨晚設置，至今仍未有人清理，而今早亦未見示威者出沒。



【1455】中大：談判一結束，教職員向學生公開。校方指雙方互信低，警方願意大部分警員後退至橋的更亭，有5個警員留在原地，警方會先後退，與此同時希望學生留在原處，減輕對峙局面。有學生表示不願妥協，要求警方完全退出校園範圍。

【1449】防暴警在大埔八號花園及一田對開施放催淚彈。



【1445】中大：教職員前去與警方談判，不准傳媒靠近。警方多次警告斜坡上的黑衣人，懷疑其會投擲汽油彈，稱「你哋好似特登！」



【1440】中大：教職員繼續斡旋，學生提出死缐三點前達成共識。

【1434】中大：公關指會盡力呼籲雙方克制。



【1420】中大：職員再斡旋，學生提出下午2時半為死線，要求警員後退。



【1411】中大：談判破裂，中大防暴警舉黑旗，警方要求校方人員離開。警方指示威者擲物會傷害下面使用吐露港公路的人士，沒辦法下一定要站在橋前，不會再退至橋外。中大學生欲與警方談判，希望警方退到橋較後位置，警方表示「唔洗擔心，我地係警察黎嘅，所有人散開曬警察一定會走」。警方表示，要在確保吐露港公路、港鐵路軌安全，以及在場示威者散去後，才會離開。及後有職員問，如兩方均不上橋，警方防線可否退後，警方則表示「呢個警方決定。」及後警方表示在場人士離開警方武力範圍內，並指示警員舉旗，職員一度阻止無果，警方舉起橙旗。進行談判的防暴警員指「已畀警告你哋，仲係武力範圍內」，著在場人士後。其後他隨即命令同事舉旗。女教職員企圖阻止勸喻，不過被另一名男子帶離現場。



【1402】中大：示威者討論希望以橋為界，如警退至橋後面，學生不擲物。在場人士同意，並由校方代表與警方談判。

【1359】尖沙咀：示威者在廣東道來回遊走，聲稱跌錢或甩鞋帶停留在馬路。警車到場後，示威者返回行人路。



【1351】尖沙咀：廣東道海港城對開 示威者開遮來回過馬路，但未能成功堵路。



【1350】中大：中大職員問學生：「你想警察返翻邊個位呀？」學生回答：「我想佢哋返翻警署。」學生準備垃圾桶、厚墊布陣防橡膠子彈。



【1345】港鐵歸納早上多個港鐵站服務受阻情況，東鐵綫多個露天路段的路軌範圍，均曾被人投擲物件，港鐵職員需要進入路軌處理。港鐵又以「暴徒」形容示威者，指繼續有暴徒向路軌設施投擲汽油彈。在約8時40分，暴徒甚至向東鐵綫紅磡站對開路軌投擲汽油彈，車務控制中心作出調動，該路段服務未致受太大影響。馬鞍山綫大水坑站路軌旁，於早上約7時15分，亦被人投擲汽油彈。



【1233】中大：警方不斷叫記者走上行人路



【1207】中大：副校長吳基培、吳樹培到場與示威者溝通，呼籲示威者勿行近二號橋，提醒學生小心安全。學生質問高層，要求界定哪裡才是中大範圍，又指警方凌晨進入校園取走雨傘等用品，稱希望校長段崇智到場與警方直接交涉。



【1159】中大：二號橋10名防暴警逗留。



【1133】中大：警方稍微後退了防線



【1101】大埔：警方在昌運中心對開施放胡椒彈，至少帶走一男一女。



【1045】大埔：大埔中心防暴截查青年，街坊喝罵，防暴警指住女街坊叫佢「你唔好出聲！」



【1030】東涌：港鐵站重開，有防暴隊在站外駐紮。

【1036】中大：工程車到場清理雜物



【1030】港鐵東鐵綫服務調整如下：紅磡至火炭站，維持6分鐘一班車，但不停沙田站（沙田站關閉）。火炭至大埔墟站，暫停服務。大埔墟至羅湖站，維持15分鐘一班車。大埔墟至落馬洲站，維持20分鐘一班車。



【1026】沙田：警方拘捕一名女子。



【1017】中大：防暴警舉「速離否則開槍」橙旗



【1013】中大：黑衣人推前10米防線。



【0951】沙田：一名中年婦人不滿付費60元但港鐵停駛，要求港鐵提供服務，期間有市民提出給她60元讓她離開，她拒絕並表示：「我係要服務！唔係要錢！6000蚊都唔要！」然後坐在控制中心前。



【0941】沙田：防暴警員在港鐵站戒備，現場約百名市民指罵警員「殺人犯」，警員離開。

【0926】中大：二號橋防暴持槍戒備。



【0900】天水圍：天澤邨對開有兩輛巴士被刑毀。269m和276a巴士擋風玻璃及車側玻璃碎裂，車尾門被人強行大開。



【0840】將軍澳：原來在調景嶺的防暴警進入列車，前往坑口站。



【0918】沙田：乘客馮小姐表示車內乘客好平靜，原本前往九龍塘站，幸公司體諒「如果出唔到嚟唔需要返公司。」林先生原打算前往大圍，現在沙田下車步行前往。Jack表示車廂比較焗促，暫停至少半小時，原打算到九龍塘站轉車，盡量希望上班。

【0908】屯門：Vcity對開鄉事會路九巴與貨車相撞，阻塞交通。



【0900】沙田：有乘客表示，車長廣播指，因列車撞倒障礙物，需要職員進行復修工作，惟半小時仍未完工。及後，車長再廣播表示需要乘客疏散，著他們等待職員指示。港鐵表示沙田站至大圍站的列車被阻，不移動，乘客需要由職員安排下，沿路軌步行回沙田站。在沙田與大圍站的東鐵綫列車，車底「攝」外物，列車不能移動。



【0854】中大：黑衣人從運動場抬出足球門，組成路障。



【0850】屯門：屯門輕鐵站十幾名防暴到場，截查戴口罩女生。



【0840】調景嶺：數名防暴警員離開月台。



【0840】沙田：港鐵乘客行路軌離開。



【0839】大學：中文大學與吐露港2號橋位置，至少一輛衝鋒車與兩輛豬籠車在戒備。有100名左右黑衣人在距離防暴警察100米的位置組起路障。

沙田站、大學站乘客行路軌離開

+ 4 + 3 + 2

【0838】荃灣：港鐵廣播車站十分擠逼，入閘機暫停，服務會盡快回復正常。



【0832】沙田：有多架單車被扔入路軌，消防到場後港鐵將安排乘客沿路軌離開。



【0827】屯門：市中心站港鐵職員移走路障。



【0827】荃灣：安賢街約100名學生，穿著校服，部分人戴口罩，在多間學校外列隊路過，並大叫「光復香港時代革命」口號。



【0825】調景嶺：防暴警員在港鐵站內防止有人塞鐵，截查一名青年，說：「我信任你，唔查你證件，車到啦，請你上車。」



【0821】葵涌：有市民上前與防暴警員爭執，警員對該名女士說：「行過嚟啊，唔好以為我唔敢過嚟拉你。」

【0819】大學：有港鐵職員表示接駁巴士都被堵路，未知何時會到達，未知接駁巴士提供至何時為止。



【0819】屯門：輕鐵市中心站都有人塞鐵。



【0818】葵涌：葵涌廣場內有市民隔著玻璃指罵警員。一名身穿黑衣年輕男子被搜身及搜袋，後被放行。



【0814】大學：港鐵安排接駁巴士來往火炭及大埔，大排長龍。



【0813】葵涌：葵涌廣場外天橋有約10名防暴警員持槍戒備。

【0812】沙田：大批防暴警員在港鐵站外駐守。



【0806】屯門：約30持槍、盾防暴入屯門輕鐵站。



【0805】大學：行路軌離開東鐵車廂前往大學站的乘客在疏散期間跌倒。



【0757】葵涌：四輛警車停泊在葵芳興寧路、葵涌運動場對開，約20名防暴警員持盾及槍下車戒備，部分警員戴上面罩。



【0757】將軍澳：調景嶺月台往北角方向廣播，由於前面列車尚未開出，本班列車稍後延遲。



【0756】港鐵：由於東涌站被人破壞，為保障乘客及員工安全，車站要即時關閉。列車不停東涌站，東涌綫列車只維持香港站至欣澳站的服務。



【0755】 屯門：輕鐵站往友愛 751 列車，約7-8名戴口罩年輕人塞鐵。屯門站廣播由於列車服務受阻，輕鐵751改山景為終點站。



【0750】大學：車長疏散列車上乘客，市民行路軌離開。



【0746】大批防暴警員於調景嶺站月台截查數名男子，其間不斷大叫「仲有冇人塞住月台」。



【0737】港鐵：西鐵綫方面，由於突發情況，錦上路至屯門站服務，即時暫停。紅磡至錦上路站，維持5分鐘一班車。港鐵人員正在處理，請乘客為行程預留充裕時間，及考慮使用其他交通工具。港鐵正安排免費接駁巴士行走錦上路至屯門，接載受影響乘客。初步知道，有大批人在天水圍及元朗站阻礙列車開出。

【0734】將軍澳：尚德唐明街十字路口，仍有不少路障。



【0733】大學：有乘客在港鐵車廂中表示不適。



【0731】將軍澳：唐明街尚德尚場外，遺下被焚車輛。



【0728】將軍澳：尚德商場外巴士站，有垃圾桶，磚等路障。

【0725】在大埔墟與大學站之間懷疑車上有乘客想走岀路軌，車長廣播表示「不可以，乘客不能走岀路軌範圍」。



【0723】屯門：鄉事會路近友愛街，持盾防暴戒備。



【0722】將軍澳：將軍澳隧道往觀塘方向交通十分擠塞。



【0721】荔景：葵涌道交通暢順。



【0719】黃小姐6時45分左右在大埔墟站乘上港鐵，期間列車幾度延遲開岀。黃小姐又指，列車開岀後不斷停駛，其後車長廣播宣布大學站有障礙物，列車須往返羅湖方向，車上不少乘客鼓噪，有人表示「咁我可能唔返工啦」。



【07:17】港鐵表示，由於架空電纜運作受干擾，東鐵綫火炭站至大埔站服務，即時暫停。紅磡站至火炭站，維持6分鐘一班車。大埔墟站至羅湖站，維持15分鐘一班車。大埔墟站至落馬洲站，維持15分鐘一班車。港鐵正安排免費接駁巴士，行走沙田站至大埔墟站。



【0712】港鐵宣佈粉嶺與上水站之間被投擲的物件已清理，至於在大學站附近的仍在處理中。由於架空電纜運作受干擾，東鐵綫火炭站至大埔站服務，即時暫停。

【0708】荔景站各出口及月台均未有警員駐守。



【0703】荃灣站有防暴警駐守。



【0702】港鐵不斷在大埔墟同大學站中間延遲，車長廣播列車即將盡快開岀。港鐵宣佈東鐵綫大學站附近及介乎粉嶺與上水之間的路段，被人投擲物件，東鐵綫服務受影響。

防暴警駐守各區港鐵站

+ 4 + 3 + 2

將軍澳路面情況

+ 5 + 4 + 3

【06:19】九巴表示，因應各區交通情況，共有10條路線暫停服務 ：

6F, 14H, 18, 71B, 71K, 72X, 296A, 296C, 296D, 296M

因旺角太子一帶的交通情況，各區出九龍方向，途經彌敦道路線受到影響：

葵青/荃灣：九龍區尾站設於深水埗

屯門/元朗/天水圍/北區：

58X/59X/67X/66X/52X/265B/68X/270B — 九龍區尾站設於深水埗

60X/69X — 不經太子及旺角，改行窩打老道往佐敦

268X/63X — 不經太子及旺角，只停佐敦

沙田：

81C/281B/281X, 87D, 281A — 途經窩打老道至廣華醫院/油麻地消防局後，行回原路。

287X — 只停佐敦、油麻地及大角咀

87B — 只來往新田圍及南昌街，不會途經旺角及太子

大埔：

因大埔中心巴士總站未能使用，路線74X及307（往九龍方向）、E41（往機場方向）於新興花園設臨時站，預計區內交通繁忙，乘客請依照在場外勤人員指示。

西灣河：

102 — 不停鰂魚涌、太古及西灣河，筲箕灣只停筲箕灣總站

106 — 不停鰂魚涌、太古、西灣河及筲箕灣

110 — 不經耀東及筲箕灣，總站設於太古

606/606A — 不經耀東及筲箕灣

【05:45】港鐵車站廣播：由於粉嶺站以南路軌發現障礙物，列車將稍為延誤。

【05:40】港鐵表示，今日至周五（12至15日），港鐵向線除機場快線除外、服務於晚上11時30分結束；周六及日（16及17日），服務於晚上10時結束。

【05:30】新巴城巴表示：現有1條路線暫停服務；70 多條日間路線及15條通宵路線需改道，詳情如下圖：

【05:22】港鐵表示，經詳細風險評估，西灣河站及葵芳站已暫時關閉，列車不停該兩站，同樣基於安全考慮，其他車站可能隨時關閉，而未能預早通知。

【05:13】運輸署表示，因道路狀況，以下的公共運輸服務需要臨時調整：

通宵巴士路線暫停服務： 九龍及新界區 — 701S,N41X,N213,N216,N271,N281,N283,N287,270S,271S,293S 過海路線 — N118,N122,N171 下列巴士路線縮短行駛路線/改道行駛： 香港島 — N8,N8X 九龍及新界區 — N73,N241,N260,N269,N290,N293,N796 過海路線 — N118,N122,N171,N368,N691,N969 機場路線/北大嶼山對外路線 — E34A,NA12,NA20,NA21,N21,N21A,N23,N29,N30S,NA34,

【05:10】港鐵表示，所有輕鐵車輛將不經翠湖及友愛站；所有輕鐵路線，將維持13至25分鐘一班；由於個別輕鐵車站設施及信號設備被破壞，輕鐵服務調整如下：

暫停： 輕鐵705、706及751P線。 改道： 761P — 在天水圍區將由天逸改經濕地公園、天榮及天水圍輕鐵站，並返回元朗方向。 751 — 在天水圍區將由天榮改經濕地公園、天逸、頌富及天耀站，並返回屯門方向；在屯門區將由市中心改經安定、兆麟，並以三聖為終點站。 614、614P — 將由市中心改經屯門、河田及屯門醫院往元朗 / 兆康站方向。