【11.12．中大】示威者問校園範圍、校長在何　副校：盡保護學生

今早（12日）有網民再發起名為「破曉行動」的堵路行動，繼昨日警方於中文大學發射多枚催淚彈後，一度傳出搜入搜查令進入宿舍。今日黑衣人與警方再於大學站對峙，防暴警員於二號橋位置戒備，多名黑衣人於橋外築起路障，警方一度舉起橙旗並持槍戒備。 至中午12時許，中大兩名副長校到場，示威者質問中大所屬範圍等問題，副校吳基培表示，將會向有關方面反映問題，會釐清中大範圍後，再與學生溝通。吳樹培則指，會盡量保護學生，確保學生權利受到保障。

多名黑衣示威者在場聚集並設置路障。（梁鵬威攝） 今早（12日）中文大學再有黑衣人與警方對峙，約八時半中大二號橋位置，有約三輛警車在場戒備，約一百名黑衣人在距離警方約一百米的位置外，築起路障。至上午十時，警方一度舉起橙旗，又持槍戒備。

中大副校吳培基到場。（梁鵬威攝）

中大兩副校到場 示威者質問中大範圍

中午約12時，中大兩名副校長到場，有示威者質問副校如何介定中大的範圍，以及二號橋是否屬中大範圍等問題，「希望中大係我哋校園，唔係佢哋（警方）隨隨便便入黎」、「唔想中大要我哋劃個地方，先係我哋自己」。副校吳基培表示指，將與對方溝通希望警方於橋上「靜觀其變」只作等待，但亦望在場人士配合勿有所動作。

將反映問題 副校：盡量保護學生

有示威者又表示希望警方撤退，且不滿昨日警方昨午雖未入校內，但向校內發射多枚催淚彈；有示威者其後再問及警方昨日疑到校院範圍內。副校吳基培則表示據他所知警方欲清除路障；他又表示，若警方要求進入校園，校方會了解警方基於什麼原因進入，又表示會向相關方面反映問題，溝通後再通知學生；呼籲他們勿行近二號橋，又提醒學生小心安全。

示威者又指，昨日多次打電話到中大辦事處，但未有人接聽電話，更亭位置又沒有保安人員，副校吳樹培則表示因昨日部份同事無法上班，表示會向保安部反映，又指「我哋會盡量保護我哋嘅學生」，確保學生權利受到保障，並會看清橋面劃位範圍再通知他們，若有跟進程度亦會告之學生。

另外，有學生問及段校長為何未有出現，兩人則未有回答。

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中大放催淚彈 警昨拘四人

昨日有網民發起名為「黎明行動」的三罷行動，有黑衣人於中文大學一帶設起路障，防暴警早上七時到場驅散示威者，並向中大校園發射多枚催淚彈，事件中自少四人被捕，有人更被防暴警員拖行近50米。