【11.11三罷．中大】防暴警入校園驅散　被捕示威者遭拖行50米

有網民今(11日)發起三罷及堵塞交通的「黎明行動」，香港中文大學一帶今晨起亦有示威者設置路障，並向吐露港公路、東鐵路軌拋擲物件。防暴警察早上7時到場驅散示威者，並向中大校園發射多校催淚彈，至少4人被捕，其中一名被捕男子更遭防暴警拖行50米。有示威者燃燒雜物及投擲汽油彈還擊，校園內烽煙四起。

早上7時許，有示威者於香港中文大學二號橋上設置路障，並向吐露港公路拋擲物件。大批防暴警察後來到場與示威者對峙，示威者一度向警察防線前進，防暴警察曾向校園施放催淚彈及發射橡膠子彈、海棉彈還擊，期間有人受傷，需被送離現場。示威者後來撤離前線，有人轉而破壞大學站設施，又將雜物拋入路軌範圍。

示威者大埔公路馬料水段的祟基書院對出位置，以及俗稱「四條柱」的中大正門設置多個路障，多輛車被困。下午一時許，有黑衣人士為於該處被路障所困的巴士司機送上食物，氣氛平靜，惟另一邊廂，身處於中大二號橋的示威者與防暴警察持續對峙。

示威者大埔公路馬料水段的祟基書院對出位置，以及俗稱「四條柱」的中大正門設置多個路障。(陳諾希攝)

下午二時許，防暴警察於二號橋向示威者施放兩枚催淚彈，有示威者向警方作出廣播，指：「呢個係中文大學範圍，請你地立即離開，否則我地會用適當武力將你驅散。」防暴警察警告在場人士勿掉汽油彈，惟當時並無示威者向警方防線投擲物品。近二時半， 防暴警進入校園，投擲多個催淚彈，並曾開多槍發射橡膠子彈、布袋彈，期間拘捕4名男子，有警員指是「大進帳」。其中一人被捕時，遭警方制服在地，拖行約50米至警方防線。

防暴警進入校園拘捕4名男子，有警員指是「大進帳」，其中一人被捕時，遭警方制服在地，拖行約50米至警方防線。(陳諾希攝)

+ 6 + 5 + 4

警方持續發射催淚彈、橡膠子彈等武器驅散，有示威者於研究生宿舍向警方防線投擲玻璃樽等雜物，二號橋一帶的示威者重建傘陣，並焚燒雜物，後來慢慢退至火線後至少100米離去，防暴警於原地戒備。立法會議員鄺俊宇於下午三時到場，指希望與校方溝通。

立法會議員鄺俊宇於下午三時到場，指希望與校方溝通。(陳諾希攝)

網上曾一度盛傳警方會向法庭申請搜查令，搜查中大學生宿舍，大學何善衡夫人宿舍下午時份有不少人進出，但未見警員影蹤，該舍舍監當時指，未能確定傳聞是否屬實。中大亦宣布，鑒於社會情況持續惡化，公共交通服務受到嚴重影響，加上校園多處地方及設施損毀，明天 (12日）課堂將會取消。

網上曾一度盛傳警方會向法庭申請搜查令，搜查中大學生宿舍，惟有舍監下午時指，未能確定傳聞是否屬實。(陳諾希攝)

至下午5時許，十多名黑衣人沿海旁道步行，而防暴於中大門外拾走彈殻後離開，惟仍有多架警車在中大外近科學園戒備。示威者5時半於二號橋再度向防暴警投擲汽油彈，防暴曾擎槍，並與示威者對罵。

示威者5時半於二號橋再度向防暴警投擲汽油彈，防暴曾擎槍，並與示威者對罵。(徐嘉蒓攝)

就警方進入中大及港大執法，警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，今早7時許，有人在沙田生物科技路及中大附近聚集，期間有人在橋上投雜物，影響吐露港交通，警方到場駐守時，有示威者回頭攻擊警方，如掟磚、投汽油彈，及竹枝攻擊等，亦有人縱火投硬物，強調任何一間大學都不是罪犯避風塘，警方到中大只是執行任務。警方回應時強調，進入校園範圍有既定的程序和指引，會繼續與各院校保持緊密溝通，又強烈譴責暴力及破壞行為。