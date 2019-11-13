【11.13．元朗】大波Man指揮清路障　四川婦：義工沒收錢

繼前兩日的「黎明行動」及「破曉行動」，今（13日）網民發起第三日延續行動──「晨曦行動」呼籲全港「十八區開花」。今早示威者集結在元朗大馬路一帶，在馬路上架設路障與防暴警對峙。上午11時許，多名手臂繫上「香港好市民」橙色布人士到場清理路障，而曾任警員的石房有手持大聲公統籌他們，稱元朗居民自發到場清理。

外號「大波Man」、曾任警員的石房有到場。（黃偉民攝） 元朗大馬路有十多名手臂繫上印有「香港好市民」橙色布人士，清理路上的磚頭及雜物。外號「大波Man」、曾任警員的石房有亦在大馬路出現，他手持大聲公向手臂繫有橙色布的「清潔隊」發號司令，「小心，唔好同現場人士衝突」。石房有稱，他們只是元朗居民，「唔係團體，只係自發性清理」，又指對破壞感到痛心。

四川婦：清潔用具由清潔公司提供

一名操普通話的中年女子指，她來自四川原打算到元朗購物，看到街頭情況便幫助清理「警察好辛苦」。該名女子戴上白色勞工手套移走路障，她指清潔用具由清潔公司提供，強調自己是義工，沒有收取金錢。其餘的「香港好市民」清潔人士則不回答記者的提問，一名中年婦呼喝記者「幫手啦你，仲影」。

石房有離場與市民對罵

至中午12時許，石房有帶領一行十多人的「清潔隊」疑離開現場，途中石房有高呼「支持香港警察」。期間石房有與在場人士對罵，「𡃁仔唔好走呀！」，防暴警隨即跑到石旁邊，並著在場人士返回行人路。

元朗大馬路有十多名手臂繫上印有「香港好市民」橙色布人士，清理路上的磚頭及雜物。（黃偉民攝）

元朗大馬路有十多名手臂繫上印有「香港好市民」橙色布人士，清理路上的磚頭及雜物。（黃偉民攝）