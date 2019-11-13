荃灣黑衣青年倒臥街頭浴血　疑高處墮下身亡　警指案件無可疑

救護員到場為傷者急救。(網上圖片)

深夜10時許，有人途經荃灣嘉里物流中心對開，發現一名身穿黑衣、黑褲的青年，倒臥在地面浴血，昏迷不醒，立即報案求助。救護員趕到現場，為傷者作初步檢查，發現他身體多處受傷，需急送就近的仁濟醫院，經搶救後延至深夜約11時許證實不治。

據知，最初有人以為黑衫青年被人斬傷，但有消息稱，依據傷者傷勢所見，懷疑是從高處墮下所致。警方指，晚上10時37分，警方接報荃灣嘉利物流中心對開，有人報案指一名年約20餘歲男子倒地昏迷不醒，口部有流血，救護員到場將男子送往醫院救治，案件列作「受傷人發現」跟進。

死者的親友事後趕到仁濟醫院。據知醫院急症室位置有防暴警員到場，警方亦派出傳媒聯絡警員抵達醫院。

警方回覆《香港01》查詢時表示，現場為葵福路近永基路。昨晚10時37分，警方接獲途人報案，指發現一名男子受傷倒臥於上址對開。事主昏迷送往仁濟醫院治理，其後證實死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，初步調查相信該名男子從上址一大廈樓層墮下，事件沒有可疑，死因有待驗屍後確定，案件改列「有人從高處墮下」。警方指，事主為一名年約30歲男子，事發時身穿黑色短袖上衣及黑色褲。