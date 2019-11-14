黑衣男倒臥血泊送院亡　嘉里公開CCTV 　男子5樓欄邊向前傾後消失

昨晚荃灣嘉里物流中心對開，一名男子倒臥在地面浴血，昏迷不醒，送院後不治。事發後，一度有消息指，男子是遇襲後被人推落街。今午1時許，嘉里配套管理服務公開5條閉路電視片段，見到死者獨自入升降機往5樓，其後於5樓圍欄位置徘徊數分鐘後，疑突然向前，然後男子沒有再出現。根據閉路電視所攝到的畫面，閉路電視內的男子衣著與墮樓男子相同。

第一條閉路電視中，發現一名身穿黑衫黑褲的男子行過。（嘉里閉路電視截圖）

黑衣男經永基路進入嘉里停車場

嘉里公佈了昨晚10時16分至10時27分之間的5條閉路電視，第一條閉路電視中，於時間22:17:42時，發現一名身穿黑衫黑褲的男子走過，於22:18:04消息在畫面，根據地圖，男子行過的應為進入嘉里停車場的永基路。

兩段閉路電視見黑衣男進入嘉里停車場內

第二段閉路電視為嘉里P1停車場入口的情況，見到男子於22:18:03出現在閉路電視畫面，並轉入停車場位置。第三段閉路電視為停車場內的情況，男子於22:18:34至22:18:45時的畫面中出現，並進入一座建築物。

男子獨自進入升降機

第四段閉路電視畫面拍攝一升降機內情況，黑衣男於22:20進入升降機，期間他將背包側揹在左邊，左手拿著一部電話，在升降機內的畫面見到男子身穿的黑色長褲側邊有藍色邊，他穿NIKE 波鞋。男子於22:20:35步出升降機，當時升降機顯示到達5樓。

黑衣男5樓圍欄徘徊 疑助跑向前衝後消失

第5段閉路電視為嘉里荃灣倉庫5樓情況，於22:21:27黑衣男子在畫面右上角出現，他直接行至5樓圍欄位置一條柱，期間5樓一直有工人在工作，男子一直被柱遮擋，至22:25:30男子從柱後走出，出現在畫面中，他不斷在圍欄附近徘徊，至22:26:03時，他疑似助跑突然向前衝，直至畫面於22:27:07結束，沒有見到黑衣男子再出現。

黑衣男衣著與墮樓男相同

閉路電視中，男子身穿的有藍色邊的褲子，及NIKE 波鞋，與墮樓男子的褲子及鞋一樣，相信閉路電視中所拍攝的黑衣男正是墮樓男子。

黑衣男子所穿的褲及鞋與墮樓男相同，相信閉路電視中的男子正是墮樓男。（嘉里閉路電視截圖）

男子被發現倒卧嘉里荃灣貨倉對開。（網上圖片）

警方回覆《香港01》查詢時表示，現場為葵福路近永基路。昨晚10時37分，警方接獲途人報案，指發現一名男子受傷倒臥於上址對開。事主昏迷送往仁濟醫院治理，其後證實死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，初步調查相信該名男子從上址一大廈樓層墮下，事件沒有可疑，死因有待驗屍後確定，案件改列「有人從高處墮下」。警方指，事主為一名年約30歲男子，事發時身穿黑色短袖上衣及黑色褲。

嘉里稱，對該男士離世消息深感難過，為回應公眾疑問，向公眾發放於昨日一名其後在嘉里貨運中心附近範圍被發現受傷的男士在中心內所拍攝得的有關CCTV片段。

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