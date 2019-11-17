民建聯姚銘、工聯會郭偉強議辦凌晨起火　警列縱火案處理

今日（17）凌晨，民建聯區議員姚銘位於粉嶺的辦公室再遭縱火，多人報案；而港島區柴灣興華(二)邨和興樓，工聯會郭偉強議員辦事處亦同遭縱火，消防認為兩宗案件均有可疑，案件已列作縱火案及刑事毀壞處理。

粉嶺建制派姚銘辦公室再被縱火

今日(17日)凌晨1時半，警方接獲多人報案指，粉嶺華心邨華勉樓建制派出區議員姚銘辦公室位置有火警，警方及後到場，消防到場將火救熄，相信起火原因有可疑，案件列縱火，案件交由大埔警區刑事調查隊第八隊跟進，暫未有人被捕，案件列縱火案。事件中無人受傷，無須疏散。

工聯會郭偉強議辦起火 警列縱火及刑事毀壞

另外，凌晨約3時許，柴灣興華(二)邨和興樓郭偉強議員辦事處亦起火，警方接獲保安報案指上址發生火警，保安及後自行將火救熄。警方接報到場，發現上址牆壁有燒過的痕跡，一塊三呎乘五呎橫額亦懷疑被毀壞。消防認為起火原因有可疑，案件列縱火及刑事毀壞，交由東區警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕，案件列縱火及刑事毀壞案。案件中無人受傷，無須疏散。警方正追緝4名年約15至20歲男子，案發時其中兩人身穿黑色上衣及黑色長褲，一人身穿白色上衣及黑色長褲，另外一人身穿白色上衣及灰色短褲。

翻查資料，本月（2日）民建聯北區區議員（華都選區）姚銘的辦事處，已曾被縱火毀壞。

工聯會立法會議員兼東區區議員郭偉強，將再參選今屆東區和富區區議會選舉，同區候選人為陳嘉陽及保民聯林斯嵐；現任民建聯北區區議員（華都選區）姚銘，同區另一侯選人為泛民「北區藍圖」的張浚偉。