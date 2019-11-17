【11.17中大】學生戴豬嘴收拾物資　校友一連兩日回校協助清理

有網民本周初發起三罷行動，於多區堵塞主要幹道，香港中文大學連日成為主要衝突位置，成為示威者留守的據點，昨日（16日）示威者開始撤離中大校園。記者今早重返中大查看，爆發激烈衝突的二號橋位置，晚上已放置多個石墩，前方再放有多個水馬，阻止有人攀爬；另外校園內物資四散，有職員穿上保護衣視察情況，亦有學生於運動場內戴上豬嘴收拾物資。 校友王先生一連兩日特意回校，自發協助清理工作，指「中大有混亂情況，作為中大校友我想返嚟做清理工作」。

有職員戴上豬嘴、手套，身穿保護裝備進入二橋視察。（賴雯心攝） 物資四散校園 石墩前放水馬 校園四處今早仍見示威者遺留的物資，包括頭盔、盾牌、食水、冰袋等等，地上亦有水桶盛載已經熄滅的炮仗，紙箱及地上有未使用的汽油彈樽。學生使用的睡袋、衣服及雨傘有燒焦痕跡，用以遮蓋催淚彈的蒸魚碟四散地下。今早二號橋位置，石墩前放置多個水馬，並貼有「請勿攀爬」的告示，二橋前亦有告示牌，寫明二橋已封閉，行人及車輛無法經此路往科學園閘口。 職員戴豬嘴、穿保護衣 於二號橋視察 另外，警方早前在二橋驅散示威者時，曾施放逾千枚催淚彈，引發各界對催淚彈殘餘物質的關注；今早上址地面仍遺下大量物資，包括糧食、雨傘以及大量路障有待清理，有職員戴上豬嘴、手套，身穿保護裝備進入二橋視察，其他職員則亦戴上口罩。有示威者早前於校內自行駕駛校巴，現時多部校巴已停泊於四條柱停車場，車身塗鴉未被清理。此外，運動場內亦有大量物資散落，有學生前來協助收拾時表示，因為認為校園空氣含二噁英，故收拾物資時配戴防毒面罩。 至於港鐵大學站今日仍然關閉，列車不停駛上址；大學站今早有多名職員進入路軌查看情況，並清理路軌上的雜物。

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校園四處散落示威者遺下的物資，包括雨傘。（賴雯心攝）

何先生戴上手套進行清潔工作。（賴雯心攝） 校友自發回校清理 中大善衡書院何添堂外，有校友回校幫忙清理，大量物資擺放在書院外，而一度成為急救站的善衡書院，室內留下不少急救物資。王先生表示，昨日已到場協助清理，今早九時半再回中大，他指清理工作為自發行動，希望作簡單清理工作後，日後員工可進行較容易的善後工作。 他又指，自己已於校內多處撿拾垃圾及路障，表示校園比自己想像中整齊，雖然文化廣場飯堂曾有人內進煮食，但飯堂內有分類亦有清理工作。王先生指聽聞校方希望先評估情況，再決定善後安排，但他認為「作為中大校友，我想返嚟做清理工作」，亦指「佢哋（示威者）喺呢個小社會（中大校園）有分工，但時間好短，呢種混亂可以接受。」