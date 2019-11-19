【一哥上任】新官上任　鄧炳強：香港社會好多人支持警方執法

政府正式任命現年54歲的鄧炳強今日（19日）接任警務處處長一職，新官上任將在灣仔警察總部見記者。鄧炳強指現時警隊面對大規模違法事件，違法人士對警方行動固然有意見，但香港社會上好多人支持警方執法。他認為監警會有經驗處理投訴，又指網上有很多假消息，對警方的不實指控，所以會在不同渠道澄清謠言。

中央任命鄧炳強為警務處處長，新官上任見記者。

政府發稿中央人民政府根據行政長官林鄭月娥的建議和提名正式任命，任命警務處副處長鄧炳強為警務處處長，免去盧偉聰的警務處處長職務，即日（十一月十九日）生效。鄧炳強新官上任見記者，形容獲任命是一種榮幸，理應感到高興，但過去5個月香港發生的事情，不法之徒罔顧法治、衝擊法治「到處縱火、到處堵路、到處襲擊市民、襲擊我哋警務人員」，對此感到哀傷，唯有在此工作崗位繼續承擔。他希望在未來日子保護同事，支持同事繼續執法，亦希望暴力人士「唔好再用暴力」，亦希望社會繼續支持警方工作，希望香港治安盡快回復平靜。

被問到現時警民關係差，鄧炳強表示知道社會人士對警方執法有意見，但希望大家明白警隊職責是維持社會治安、執法，現時社會上出現大規模違法事件，亦出現一部分市民縱容這些違法行為，「呢啲違法嘅人同縱容違法嘅人自然對我哋執法行動有意見，但大家都要明白到其實香港社會上其實仲係有好多人支持警方執法。」他認為監警會有經驗及專門調查與警方有關的事，沿用此制度是最好。

他又指網上有很多假消息，對警方的不實指控，所以會在不同渠道包括記招、社交媒體澄清傳言，同時加強與各界溝通，以減低誤會。

政府亦宣布，警務處高級助理處長蕭澤頤於今日出任警務處副處長。同日，盧偉聰在服務警隊35年後開始退休前休假，今日（19日）生效。中央人民政府根據行政長官林鄭月娥的建議和提名，對於鄧炳強的任命，林鄭月娥表示：「鄧炳強在警隊服務逾30年，對刑事調查工作、國際聯絡事務及行動指揮方面擁有豐富經驗。他表現卓越，具領導才能，我深信他定能帶領警隊，迎接未來的挑戰。」

鄧炳強於1987年6月投身警隊，任職見習督察。他於2012年晉升為總警司，2015年晉升為警務處助理處長，2017年晉升為警務處高級助理處長，2018年11月晉升為警務處副處長，並於2019年11月19日被任命為警務處處長。鄧炳強曾出任警隊內多個不同職位，負責刑事調查工作、國際聯絡事務及行動指揮工作。他曾於2006年至2008年期間，被借調往法國里昂的國際刑警秘書處出任刑事專項主任一職，並在任內獲擢升爲國際刑警有組織犯罪及暴力罪案組的主管。他於2012年至2017年期間先後出任元朗區指揮官、港島總區副指揮官、港島總區指揮官及助理處長（人事），於2017年1月出任行動處處長，並於2018年11月出任警務處副處長（行動）。



鄧炳強曾獲多項嘉獎，他曾於1988年獲得警務處處長學業成績優異證書，1997年至2005年四度獲得指揮官嘉獎，1999年及2003年獲警務處處長嘉獎，2010年獲頒香港警察長期服務獎章及2017年獲頒第一加敍勳扣，並於2018年獲頒香港警察卓越奬章。



對於盧偉聰退休，行政長官表示：「盧偉聰於2015年5月出任警務處處長後，致力維持香港作為全球最安全的城市之一。在處理近月的社會衝突時，他堅守崗位，決心守護香港及維護法治。我代表香港特區政府，衷心感謝盧偉聰對香港特區的貢獻，並祝願他退休後生活愉快。」

鄧炳強在本月2日亦曾在港島前線出動，指揮警員。(資料圖片)

反修例運動以來鄧炳強數度「落場」指揮，包括在11月17日到理大附近視察情況，11月2日維園「選民聚會」、遮打花園及愛丁堡廣場等集會演變港島區衝突時，他亦曾帶齊警棍、頭盔、防毒面具等裝備，帶領警員將防線由金鐘開始推進至上環，歷時約兩小時。