荃灣李城璧中學生組人鏈　舊生戴面具遭截查　防暴拉學生出門外

荃灣保良局李城璧中學學生今（20日）再發起行動，早上7時許，有學生及舊生於校外組成人鏈，盼堵塞行人路讓學生無法上學，迫使學校停課。惟人鏈尚未成形，有人疑報警稱有「黑衣口罩人」阻學生上學，防暴及交通警員到場。有防暴更扯走舊生帽子及面具，推跌一名學生，並將他拉出校門，其後離開校園。 李城璧中學回覆查詢指，學校今早收到警方通知，有街坊投訴有人嘗試堵塞學校附近行人路，因此警方到學校門口了解情況，約10分鐘後便離開。校方教職員在場維持學生秩序，所有學生亦安全進入校園，事件中沒有學生被捕或因受傷送院。校方指將繼續致力維持校園安全及學生學習權利，並會提醒所有學生注重自身安全。

今（20日）早7時半，荃灣保良局李城璧中學，有學生及舊生於校外組成人鏈，盼堵塞行人路讓學生無法上學，迫使學校停課。惟人鏈尚未成形，有人疑報警稱有「黑衣口罩人」阻學生上學。大批防暴警員遂趕至，於校外截查一名穿著黑衣的舊生，扯走其帽子及面具，並要求他出示身份證。

其間，有學生走近校門了解，並無離開校園範圍，卻遭一名防暴警員推跌，並拉出校門。據了解，學生跌倒受傷，被警方截查身份證後，其後入返回校內，接受治理。不少途人於校外了解事件，防暴警員則一度於門外駐守。至上午8時許，防暴警才離去。

大批防暴今圍堵荃灣保良局李城璧中學。（黃偉民攝）

扯走舊生面具 蒙面防暴：見唔到樣呀

網上片段顯示，大批警員一度於校外駐守，包括蒙面防暴。有防暴要求穿著黑衣的舊生出示身份證，並喝道「見唔到樣呀」，迅速脫去其面具。在場警員則高呼，「 因為有個人戴住面罩喺度， 我哋要檢查身份，如果冇其他嘢， 我哋登記咗資料，會畀佢繼續喺度，只要唔好騷擾學生，唔好騷擾途人……你哋勸返學生冷靜 」。警員其後又向在場人士指，「行返上行人路」。

警疑針對年青人 工黨趙恩來：恐警暴延伸至中學

工黨荃威選區候選人趙恩來指，上午約8時趕至現場，防暴已散去，正向學校了解事件。趙恩來認為，由片段所見，警員情緒非常激動，疑針對年青人。趙指，近日數間大學被警方圍堵，恐怕警方暴力已延伸至中學，更挑釁學生。趙續稱，今日為首日復課，擔心其他區或有同類事件。

趙恩來又指，早於9月3日，李城璧學生Full Gear於門外靜坐，舉起標語及叫口號支持罷課。當日有軍裝警於學校附近監視，並無出現警民對峙情況。趙形容，今早多名防暴警員，全副武裝於門外駐守，猶如圍堵學校。 趙其後獲警方回覆指，「早上7時許，有人報案表示李城璧中學門外有黑衣蒙面男子，阻止學生回校。警方接報到場處理事件」。

據了解，不少家長擔心子女返學途中，或遭警方無理對待，甚至被捕。趙恩來促政府認真處理，解決僵局，成立獨立調查委員會，並回應民間合理訴求，包括實行真普選。

校方曾發通告：若擔心子女安全可請假 將酌情處理

保良局李城璧中學網頁顯示，校方昨（19日）公佈，「家長若擔心子女上學路途或下課回家之安全，可以考慮循一般正常程序為子女請假。本校以酌情處理其出席紀錄」。

李城璧中學：無學生被捕或受傷

李城璧中學發通告指，據警方指街坊投訴有人嘗試堵塞學校附近賢安街行人路，警方到場了解，要求核實一名在場人士身份，其後與兩名學生出現拉扯及輕微肢體碰撞，當時有職員在校外維持秩序，警員於校門逗留約10分鐘便撤離，無學生被捕或受傷送院，所有學生安全入校園。

保良局李城璧中學網頁顯示，校方昨（19日）公佈，「家長若擔心子女上學路途或下課回家之安全，可以考慮循一般正常程序為子女請假。本校以酌情處理其出席紀錄」。

警方發言人：有人阻礙學生回校 遂到場處理



警方發言人表示，今早7時17分，一名男子報案指，有人阻礙學生回校，遂到場處理事件。

荃威選區有兩名候選人，分別為工黨趙恩來及報稱獨立林婉濱。