【11.20‧中大】學生憂化學污染離開宿舍　罷Reg科望校方交代　

中大上周峰煙四起，警方及示威者於校內對峙，催淚彈汽油彈橫飛，不少學生及後離開中大。中大三年級學生Anson和Max上周五（15日）離開宿舍，指離開宿舍「唔係因為危險而走，係因為污染。」，並於今早重返校園取回個人物品，又表示將會響應罷Reg科行動「希望逼到校方（對近期社會事件）有進一步行動」。就讀研究課程的內地生Jane（化名）表示，上周三（13號）跟隨其他內地生到深圳，「但既然大家都撤了（我們）就撤」，至本周一見局勢平和，便返校繼續學業。

學生回校取物品，希望透過罷Reg科令校方有進一步回應。（陳蕾蕾攝） 港生回校取物品 罷Reg科望校方進一步回應 中大三年級學生Anson和Max，為崇基書院的學生，上周五（15日）早上離開宿舍，因擔心警方施放的多枚催淚彈會有污染影響，今早回校取物品。Anson表示，宿舍內大部份人已離開，近日開始有人陸續回校取回個人物品，自己只是取回宿舍物品便離開，因收到通知宿舍或有一段時期未能再開放，「冇得擔唔擔心，都一定要返黎（取物品）。」他表示雖然校園被破壞，但其起因源於警方欲進入校園。他表示，大部份人均認為下學期未必可修復完成，校方亦不斷延遲reg科時間，自己會響應罷Reg科行動「希望逼到校方（對近期社會事件）有進一步行動。」被問及會否擔心需要延後畢業，呢個時勢好難去獨善其身，好冷靜咁去讀書或者做啲咩。」 Max則表示，周五早上校內已不多人，校內的對峙情況亦已接近完結，離開宿舍「唔係因為危險而走，係因為污染。」他希望校方可處理或清理校園內的潛在化學物，「盡量減少影響」。

內地生上周離開中大 今日返校繼續學業

於中大就讀研究課程的內地生Jane（化名）表示，她於上周三（13號）離開中大，當時並不感到太擔心，「但既然大家都撤了（我們）就撤」，「我們走得很平和，收拾包、一個袋子就從39區出去。」她表示，當時約好幾個朋友一起由離開中大，並非系統性安排，步出校園便有一批自發的市民接他們回深圳，到達內地後方面共青團協助她們住宿安排，由於她是研究生，中文大學於深圳設有研究院，便到學校學習。

Jane表示當時觀看直播，看見示威者使用汽油彈、警方使用催淚彈，她表示「希望（事件）可以和平解決就盡量和平解決。」，但由於自己並不太了解情況，便多作評論；Jane又表示雖然學校停課，但自己正在就讀博士課程的三年級，以科研為主，認為較平靜後便回校繼續在實驗，又指相信污染可隨風散去，因此不感到擔心。她續指，回來後見到學校損壞自己感到「不太好」。

教學樓的玻璃窗戶被噴上白色大字。（陳蕾蕾攝）