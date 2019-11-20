【11.20．中大】校園重開大量物資遺各處　職員怕浪費冀團體取走

上周二（12日），創校逾50年的中文大學，成為爆發衝突的「戰場」，警方在中大內施放逾二千枚催淚彈、又出動水炮車，示威者以汽油彈還擊，大學校園峰煙四起，示威者在警方撤離後亦離開，剩下滿目瘡痍的校園。今日中大重開，實施出入管理措施，職員學生須持證進入，校方保留拒絕行人進入校園的權利。工人開始修復道路，中大職員希望團體取走物資，避免浪費。

有工人戴上「豬咀」清理。（陳蕾蕾攝） 記者今日到中大視察，校內尚未完全恢復，二號橋仍有不少物品四散，惟車路已通，大部份物資亦已分類入袋，有工人清理塗污、雜物、修補行人路，希望盡自己所能「盡力做得幾多得幾多」。另外，各處有大量物資遺下，中大職員今早到夏鼎基運動執拾物資，指不希望浪費，希望有慈善團體協助收集有用物品。 校園情況改善 校內僅寥寥數人

香港中文大學昨日表示，將於今日實施校園出入管理措施，並正展開修復工程。記者今日到中大視察，「戰況」激烈的二號橋仍有大量物資、雜物四散，但車輛已可於路中行駛，校園亦較整齊，而現場催淚彈的氣味亦早已散去；多條行人路成為「沙池」，磚頭亦被掘起；另外校內只有寥寥數人，部份人戴上口罩，多棟院舍未有開門，牆上、樓梯均有塗鴉。



磚頭被掘憂行人跌倒 工人：盡自己能力

中大校內各處正展開修復工程，有清潔工正在清理雜物、清理塗污、亦有工人正在舖磚，大部份人均戴上口罩或備有豬嘴。花名「高佬」工人戴上口罩，手執多個維修工具，沿二號橋的的行人路邊修補行人路。「高佬」表示由17號開始工作，「細個啲就（被破壞路段）執返順佢，大個啲就唔係我哋做。」他表示，校內仍有多處磚頭被掘起，無法預計修補工程需時多久，自己亦只能將較細的凹地舖順，損壞較大的地面則無法由他們修補。高佬又指，現時已修補多塊地面，「驚學生返嚟、老人家行過跌倒。」又表示希望「盡力啲做得幾多得幾多，盡自己能力。」

中大職員何先生今早到夏鼎基運動執拾物資，並對於中大被破壞感到「好心痛」。（陳蕾蕾攝）

物資四散中大 職員取物資望不浪費

上周中大「混戰」期間，大量物資運入中大，校內設有「抗爭飯堂」，亦有不少急救站。記者今日到場視察，善衡書院後有大量物資留下，大部份已分類，包括砂糖、玻璃樽等；而一度峰火四起的夏鼎基運動場成為臨時急救站，現時運動場已大致清理完畢，物資分類放於多個袋內，包括拖鞋、衣衫、食物等等。

中大職員何先生今早到夏鼎基運動執拾物資，單車前後已擺滿拾來的物品，他指自己於中大就職約二十多年，直言上周曾接近現場，汽油彈擲下時站在附近亦感受到熱力，對於中大被破壞感到「好心痛」；又表示在遠處目賭黑衣人進進退退，形容「好似浪潮咁退進」。何先生續指，自己居住的地方較接近中大、方便踩單車到運動場取物資，又表示校內「依家整齊左好多啦！」現時校內剩餘很多物資，包括睡袋、食物、衣服等等，認為很浪費，現時主要執拾睡袋為主，「其實食物都想執走，但我又冇車。」又指油及糖等食物散落各處，「淨係砂糖都有成廿斤。」何先生表示，此次收拾物資為「第二轉」，又希望有團體可到場取走過剩的物品。