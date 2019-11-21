【烽煙過後】多區現雀鳥屍體　觀鳥會：難證是否催淚煙直接引致

最近於全港各區有市民發現街頭出現雀鳥屍體，地點包括中文大學一帶、九龍灣、佐敦等，有市民懷疑情況與近期多區出現示威衝突，警方於行動期間施放的催淚彈成分有關。香港觀鳥會回應指，對雀鳥死亡的原因暫未有確實證據，很難證實死亡個案是否直接由催淚煙引致，又指導致雀鳥死亡有很多其他因素，如誤判而撞向玻璃幕牆或汽車等。

香港觀鳥會今日（21日）於Facebook表示，關注近來各區多宗雀鳥死亡個案，指有市民認為是受到最近市區內使用催淚煙所影響，觀鳥會指雀鳥死亡的原因暫時仍未有確實證據，實際上也很難證實死亡個案是否直接由催淚煙引致，指認為保持科學態度探討比匆匆作出結論較可取。會方指據最近收集的資料顯示，較多死亡的雀鳥為栗背短腳鵯（Chestnut Bulbul）及栗耳鳳鶥（Indochinese Yuhina），兩種都屬正值遷徙日子的林鳥，停留市區的時間不會太長，觀鳥會認為牠們因催淚煙致命的機會不會大於長期棲息於市區的雀鳥。

稱有其他因素致雀鳥死亡 如誤判撞牆

觀鳥會又指導致雀鳥死亡有很多其他因素，如誤判而撞向玻璃幕牆或汽車，指每年都可能有很多雀鳥因此死亡，一般情況下清潔人員很快清理，但指近來市面的狀況使清潔人員難以維持日常的工作，雀鳥屍體較易讓市民較容易發現，又指市民亦因知悉有類似個案而更加注意，發現機會也更高。

觀鳥會指希望市民向會方提供有關雀鳥傷病或死亡的資料，包括發現日期、準確地點、數量、種類及圖片等資料，以繼續監察有關情況及聯絡相關部門，實施措施以減低對雀鳥的威脅，有關傷病雀鳥可以向漁農自然護理署及愛護動物協會匯報。會方指透過研究雀鳥死亡個案，將有助避免類似事件再次出現。